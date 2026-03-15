Barcelona - Sevilla FC: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 28 de LaLiga

El Sevilla visita esta tarde al Barça. líder de Primera, con la moral alta al sumar cinco jornadas sin perder y con el impulso de lo sucedido en la primera vuelta

El Sevilla visita esta tarde al Barça en el Camp Nou con el impresionante recuerdo de la goleada de octubre e inmerso en una dinámica positiva de cinco jornadas sin perder, con un triunfo y cuatro empates, que le permite desplazarse al feudo azulgrana a seis puntos del descenso antes del comienzo de la jornada.

Así, los nervionenses llegan tras sumar un punto tanto en el derbi, neutralizando un 2-0 adverso, como contra el Rayo Vallecano y ahora se mide al líder con la intención de dar la cara y competir lo máximo posible sin renunciar a nada a sabiendas de la extrema dificultad de sacar algo positivo del estadio barcelonista por el potencial del rival y por las estadísticas, completamente contrarias al Sevilla.

No en vano, encadena 22 visitas sin lograr el triunfo, si bien en la ida también truncó una serie de números muy negativos, lo que mantiene viva la esperanza de hacer frente a los de Hansi Flick antes de otro partido contra un rival directo, pues en la próxima jornada recibe al Valencia.

Se enfrentan dos buenas rachas

El Barça, por su parte, llega a esta cita con tres victorias seguidas ligueras, una renta sobre el Real Madrid de cuatro puntos y un resultado positivo en la ida de los octavos de final de la Champions League.

De hecho, empató en el último segundo en el feudo del Newcastle y afronta la vuelta la próxima semana con ciertas garantías después de enfrentarse contra el Sevilla.

Barcelona-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Sevilla con el Barcelona, correspondiente a la jornada 28 del campeonato liguero, se disputará en el Spotify Camp Nou este domingo 15 de marzo de 2026, a partir de las 16:15 horas, es decir en la segunda franja horaria de la jornada futbolística dominical..

Barcelona-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que mide a nervionenses con azulgranas se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en DAZN, con la opción habitual de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones.

Barcelona-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de verlo por televisión, tienes la oportunidad de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Camp Nou. La cobertura de ED continuará tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.