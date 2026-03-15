Barcelona 5-2 Sevilla: La misma historia de siempre un año más

El Sevilla suma 24 temporadas sin ganar en LaLiga en el Camp Nou en un partido que el aficionado sevillista ha vivido muchas veces en este escenario; dos penaltis encarrilan la goleada azulgrana ante un equipo nervionense excesivamente blando en defensa

Para intentar sumar algún punto en el Camp Nou, como pretendía Matías Almeyda en la previa del encuentro, había que rozar la perfección y este Sevilla ni siquiera la vio de cerca, sobre todo en defensa, donde el equipo volvió a mostrar su cara más blanda y fragil ante un equipo que no perdona. Cualquier plan que pudiera tener preparado el técnico argentino para el Camp Nou empezó a torcerse a muy pronto, lo que tardó un jugador del Barcelona, en este caso Joao Cancelo, en caerse dentro del área sevillista por una carga de Sow, que si bien llega algo tarde no deja de ser leve, para que Martínez Munuera señalara el punto de penalti.

De poco sirvieron la protestas de los jugadores sevillistas porque el VAR, al haber un mínimo contacto, ni entra en estas acciones. No iba a perdona Raphinha, que batía a Vlachodimos con una definición 'a lo Panenka'. Un penalti 'light' que empezaba a poner cuesta arriba el partido del Sevilla y que dejaba prácticamente en anécdota el buen comienzo del conjunto hispalense, bien plantado sobre el césped y buscando la portería rival.

Estaba cómodo Akor Adams luchando y ganando balones ante los centrales para descargar el juego por la bandas. Por ahí llegaría un remate mordido de Oso a centro de Suazo, pero el hispano-argentino estaba en fuera de juego. Pero cualquier desaplicación ante el Barça se suele pagar muy cara y el rival pronto detectó que por la banda de Carmona y Juanlu, que hoy cambiaron sus papeles en la línea defensiva, se podía sacar mucho provecho.

Otro penalti polémico con Carmona como protagonista

Antes del minuto 20 el colegiado iba a volver a señalar penalti para el Barcelona, en esta ocasión tras ser avisado desde el VAR para revisar una mano de Carmona dentro del área. De nuevo el futbolista visueño aparecía en una acción que le costaba un gol al Sevilla, esta vez con una mano en una posición tan antinatural como punible, pues en el tema de las manos y los árbitros este año uno nunca sabe por dónde van a tirar...

Esta vez Vlachodimos llegaba a tomar el disparo ajustado de Raphinha, pero no podía desviarlo del fondo de la portería. El segundo era todavía más doloroso. Al Barça apenas le bastaron tres llegadas para rascar dos penaltis, pero la renta iba a aumentarse en el 38', con una jugada que volvía a producirse por al flanco de Carmona y Juanlu.Pase en profundidad para Marc Bernal, que la pona al punto de penalti donde Dani Olmo llega desde atrás para ajustar su remate con el interior de la bota y poner el balón lejos de Vlachodimos. La fiesta azulgrana ya era una realidad ante un Sevilla que volvía a revivir una pesadilla en el Camp Nou.

Oso recorta distancias antes del descanso

En los últimos minutos del primer acto el conjunto de Almeyda iba a soltarse en ataque en busca de un gol. Akor seguía trabajando en servicio del equipo, con Alexis intentando dar apoyos y las bandas mostrándose profundas. Y por ahí iba a llegar el premio nervionense. Un balón vertical de Agoumé para la internada de Juanlu, que apuraba línea de fondo y ponía el balón templadito al segundo donde Oso, con un remate ajustado, hacía el 3-1 que al menos maquillaba el resultado antes del descanso.

El resultado y ese coladero por la banda derecha pedía un cambio en el entretiempo y Almeyda no dudó en mover el banquillo. El argentino metía a Ejuke, Vargas y Maupay para quitar a los dos carrileros y a Akor Adams en una clara apuesta por la verticalidad, pero ni cinco minutos tardó el Barcelona en volver a poner más ventaja de por medio.

El intención de reacción, un espejismo

De nuevo se mostró blanda la zaga del Sevilla ante un Fermín que acababa de entrar y entró por el centro con facilidad, habilitando a Raphinha en la frontal cuyo disparo desviaba Gudelj para convertirlo en inalcanzable para Vlachodimos.

Ese tanto enfrío el intento de reacción del Sevilla nada más comenzar la segunda parte, que a la hora de partido haría el quinto con una internada de Cancelo, al que Ejuke no sigue, recortando a Gudelj dentro del área y poniendo el balón en la cepa del poste del meta griego. Era el quinto y todavía quedaba por delante media hora para que Hansi Flick metiera en el campo a Lamine Yamal, Casadó y Araujo.

El partido, ya totalmente sentenciado, podía acabar en un ridículo máximo del Sevilla si el Barça seguía buscando aumentar el marcador o bien que los de Almeyda pudieran maquillar algo el marcador. A punto estuvo de conseguirlo Rubén Vargas, que volvía de su lesión, con un disparo ajustado desde la frontal que sacó Joan García con una gran parada.

La misma que realizó Vlachodimos al chut de Lewandowski, que buscaba su particular gol. Tendría otra clara el polaco, tras una pérdida de Alexis en la salida de balón pero el '9' cruzaba demasiado el balón. Para entonces el Sevilla tenía ya la mente puesta en el siguiente partido, el próximo sábado ante el Valencia, ante un rival directo por la permanencia, aunque en el tiempo añadido Sow lograría el segundo de los nervionense tras rematar de cabeza un buen servicio de Oso.

- Ficha técnica:

FC Barcelona: Joan García; Espart, Cubarse, Martín, Cancelo (Araujo 66'); Bernal (Casadó 66'), Pedri (Fermín 46'); Bardghji (Lamine Yamal 66'), Olmo, Raphinha (Gavi 82'); Lewandowski.

Sevilla FC: Vlachodimos; Juanlu, Carmona (Ejuke 46'), Nianzou (Castrín 70'), Gudelj, Suazo (Vargas 46'); Agoumé (Manu Bueno 78'), Söw; Alexis, Oso; Akor Adams (Maupay 46').

Goles: 1-0 (9') Raphinha; 2-0 (20') Raphinha; 3-0 (38') Dani Olmo; 3-1 (47') Oso; 4-1 (51') Raphinha; 5-1 (60') Cancelo; 5-2 (92') Sow.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (valenciano). Amonestó a Suazo por parte del Sevilla.

Incidencias: Estadio Spotify Camp Nou. 56.483 espectadores.