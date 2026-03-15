Almeyda apunta a los penaltis y a la realidad del Sevilla: "Desvirtúa el partido pero ellos juegan para campeonar y nosotros a otra cosa"

El técnico nervionense cree que los dos penaltis tan seguidos y tan al comienzo del choque marcaron el signo del choque, se alegra por la vuelta de Vargas y se queda con "la lucha" de los suyos

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, pasó por la sala de prensa de Camp Nou para analizar la derrota de su equipo a manos del Barcelona por un contundente 5-2, donde para el argentino los dos penaltis en los primeros minutos fueron claves para el devenir del encuentro.

"Salimos bien plantados pero en pocos minutos, dos penaltis en contra, creo que, y sobre todo contra el Barcelona, es muy difícil remontar un resultado. Y después de esos dos goles, el partido empieza a desvirtuarse un poco y, obviamente, ellos aprovecharon cada situación", ha explicado el argentino, que ha preferido no mojarse con los penaltis: "Prefiero no valorarlo. Si los vieron es porque eran penaltis".

Le sorprendió la suplencia de Lamine Yamal

"No, estaba dentro de las posibilidades que ellos, sobre todo por las declaraciones, ellos han jugado, creo que, en once días cuatro partidos y se juegan otro torneo importante. Entonces, era normal también esas rotaciones, pero todos sabemos que dentro de las rotaciones que tienen, tienen mucha calidad, mucha jerarquía y la marcan. Marcan esa jerarquía con cualquier jugador que tengan".

El intento de reacción en la segunda parte

"No, nada que nos sorprenda. Todo lo que se vio hoy del Barcelona, lo viene demostrando, y por eso es el primero, por eso marca diferencias, por eso golea y repito, esos dos penaltis creo que modifican totalmente un partido, más allá de que sabíamos que iba a ser muy difícil. Después, el primer tiempo, cuando termina con tres a uno, intentamos hacer unos cambios, pero no nos alcanzó".

Diferencias con respecto al partido de la primera vuelta

"Creo que tácticamente tratamos de hacer algo parecido con otros intérpretes y todo partido se modifica si a los pocos minutos tienes dos penaltis. Desde ahí nace totalmente otro juego, sobre todo un equipo con el poderío individual, colectivo, que tiene Barcelona. Entonces, desde ahí se modificó todo".

El regreso de Vargas

"Creo que para nosotros fue algo bueno que regrese Vargas en los minutos que jugó. Esperemos mañana a ver cómo se encuentra. Rubén es un jugador bastante importante para nosotros y tenerlo en este tramo final va a ser fundamental".

Saca algo positivo del partido

"Ante un resultado tan abultado, algo positivo es difícil. Más que nada la lucha, las ganas. También lo que noto es la realidad. Que jugamos con un equipo que juega para campeonar y nosotros que jugamos para otra cosa".