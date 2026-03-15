Barcelona - Sevilla, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que enfrenta al Barcelona y al Sevilla en el Spotify Camp Nou

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo del choque que enfrenta este domingo al Barcelona y al Sevilla en el Camp Nou y que podrás seguir en directo en ESTADIO Deportivo. ¡Un partidazo!

Consciente de la extrema dificultad de puntuar en casa del líder, el Sevilla se desplaza con mucho más que ganar que perder e inmerso en una racha positiva de cinco encuentros sin perder que lo han alejado un ápice del descenso, a seis puntos al comienzo de la jornada.

El Sevilla se presenta en el Camp Nou con la baja de Kike Salas, con una lesión inoportuna que obligará a Almeyda a retocar la defensa. Tampoco están Peque y Marcao, mientras que han regresado a la lista Maupay y Suazo.

Alineaciones Barcelona - Sevilla: alineación probable de Barcelona y Sevilla en la jornada 28 de LaLiga

A la espera de los once oficiales, os dejamos por aquí las posibles alineaciones:

El Barça recibe al Sevilla con un total de siete bajas , casos de Balde, Christensen, De Jong, Koundé, Gavi, Eric García y Marc Bernal, pero Flick cuenta con Lamine Yamal.

El Sevilla visita este domingo, en la segunda franja horaria, el Camp Nou para medirse al Barcelona, líder de Primera, en partido correspondiente a la jornada 28 del campeonato liguero y que puedes seguir en directo en el minuto a minuto de ESTADIO Deportivo.

Los nervionenses afrontan esta compleja cita inmersos en una racha positiva de cinco partidos sin perder, aunque solo ha sumado un triunfo, ante el Getafe, y arrancó la jornada en la decimocuarta posición con seis puntos de renta sobre el descenso. En el último choque, los de Almeyda firmaron tablas contra el Rayo Vallecano tras haber neutralizado en el derbi un 2-0 en contra.

Dos buenas noticias para Almeyda

El técnico nervionense recupera a dos futbolistas para este choque, pues Maupay regresa tras perderse los dos últimos partidos por diferentes molestias y también Gabriel Suazo una vez que ha cumplido su sanción.

En el capítulo negativo, el preparador nervionense pierde a Kike Salas por una lesión que pone en cuestión también su participación contra el Valencia. El central se suma a las ausencias consabidas de Peque y Marcao.

Numerosas ausencias en un Barça con Yamal

Más bajas sufre Hansi Flick en el bando barcelonista, pues no están disponibles hasta siete futbolistas, casos de Balde, Christensen, De Jong, Koundé, Gavi, Eric García y Marc Bernal. No obstante, Lamine Yamal ha llegado a tiempo para el choque, la mejor noticia para los azulgranas y la peor para los blanquirrojos.