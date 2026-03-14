Alineaciones Barcelona - Sevilla: alineación probable de Barcelona y Sevilla en la jornada 28 de LaLiga

El Sevilla visita al Barça con altas importantes y una baja que puede condicionar el once, mientras que Lamine Yamal está a las órdenes de Flick

Como diría Joaquín Caparrós, el Sevilla visitará este domingo al dentista con su desplazamiento a tierras catalanas para medirse contra el líder, el Barcelona, en el Camp Nou, donde encadena 22 partidos sin ganar como visitante, lo que otorga sentido a la expresión del utrerano.

No obstante, la goleada en Nervión en la primera vuelta y la dinámica positiva de los nervionenses impulsan a un Sevilla con ganas de dar la cara y complicar la existencia a los de Flick. Tarea harto complicada para la que Almeyda cuenta con la mayor parte de su plantilla tras recuperar efectivos importantes, si bien también pierde a un futbolista importante.

La baja de Kike Salas genera dudas en el once

De ese modo, vuelve a disponer de Suazo y de Maupay, a la par que los problemas físicos de Azpilicueta no han pasado a mayores y Vargas, que se cayó a última hora ante el Rayo, está a plena disposición. Sin embargo, no cuenta con Kike Salas, pieza importante en la zaga y cuya baja genera dudas en el once, tanto a nivel de nombres como de sistema. Tampoco están Marcao ni Peque.

Cabe recordar que contra los rayistas cambió el dibujo a un 4-4-1-1 con Azpilicueta y Salas de laterales con Juanlu y Oso por delante y no sería en absoluto descabellado que repita este plan para doblar los dos carriles, sobre todo el zurdo por la amenaza de Lamine Yamal o Raphinha. En este sentido, con Vlachodimos en la portería, es probable que repita la defensa con la salvedad de la entrada de Suazo por Kike Salas, sin descartar la vuelta a la línea de cinco, en cuyo caso Juanlu actuaría como carrilero derecho, posición en la que se ha asentado el navarro.

En el centro del campo se vislumbra un posible cambio para potenciar el capítulo defensivo con la entrada de Mendy como acompañante de Agoumé, aunque también dependerá del sistema que utilice, pues Sow parece intocable. Otra duda es arriba, la pareja de Akor Adams, pues en los dos últimos partidos ha apostado por Alexis Sánchez, pero es verdad que no estaba Maupay, ya de regreso. También está Vargas, pero esperará su oportunidad en el banquillo.

Cambios en el Barça

El Barça, por su parte, afronta el choque antes de vuelta de Champions contra el Newcastle tras empatar el martes a un tanto, y es posible que introduzca algunos cambios, con una defensa casi plena de canteranos, también condicionado por las numerosas lesiones: Balde, Christensen, De Jong, Koundé, Gavi, Eric García y Marc Bernal.

Así, Casadó, Pedri y Dani Olmo formarían el centro del campo, mientras que arriba Lamine Yamal está listo para partir por la derecha, mientras que Rashford saldría por la izquierda y Ferran Torres ocuparía la punta de lanza.

Posibles onces:

FC Barcelona: Joan García; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Casadó, Pedri, Olmo, Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

Sevilla FC: Vlachodimos; Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Suazo, Juanlu, Agoumé, Mendy o Sow, Oso, Alexis y Akor Adams.