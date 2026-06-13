Málaga - Almería: alineaciones probables, horario y donde ver en TV la final playoff de ascenso a LaLiga

La Liga espera a su último participante para la próxima temporada, que se decidirá entre el Málaga y el Almería en la final de los playoff. El primero de estos dos partidos se disputa este domingo 14 en La Rosaleda

Málaga y Almería se enfrentan este domingo en la ida de la final de los playoff de ascensoImago

La Liga EA Sports aún tiene una plaza para la próxima temporada. Esta se decidirá entre dos equipos andaluces, el Málaga CF y el UD Almería, que pelearán en una final a doble partido por ver quién asciende a la Primera División del fútbol español. Unos últimos partidos de la Liga Hypermotion que dan inicio este fin de semana.

El domingo 14 de junio se disputa la ida de esta final de playoff para ver qué equipo logra el ascenso. El Málaga y el Almería se enfrentarán entre sí por el último puesto en Primera División, dónde ya les esperan el Racing de Santander, campeón de Segunda, y el Deportivo de La Coruña. Un duelo final que comenzará en la Rosaleda y tendrá su desenlace en el Almería Stadium.

¿Cuándo es el partido de ida de la final de los playoff de ascenso a Primera División?

Horario y dónde ver el partido de ida de la final del playoff de ascenso a La Liga

La 'primera parte' de esta final por el último billete a la primera división se juega este domingo 14 de junio a partir de las 21:00 horas, en el estadio de La Rosaleda. Una vez acabe este enfrentamiento, aún quedarán 90 minutos, en el mejor de los casos, para conocer quién asciende definitivamente.

El partido de vuelta y el último de estos playoff, la verdadera 'final' se disputará el próximo sábado 20 de junio, también a las 21:00 horas, esta vez en el feudo del Málaga, el UD Almería Stadium. El conjunto nazarí tendrá la oportunidad de disputar los últimos y decisivos minutos de esta final en casa.

¿Dónde ver en directo en TV el partido de ida del ‘playoff’ de ascenso entre Málaga y Almería?

El Málaga - Almería de la ida de la final del ‘playoff’ de ascenso a LaLiga es ofrecido bajo demanda por DAZN, que se podrá ver mediante el pago de una suscripción. Además, este partido también se incluye con la suscripción de fútbol en Movistar + y Orange TV.

Además, desde ESTADIO Deportivo haremos un seguimiento completo tanto del partido de ida como de vuelta de esta final de los playoff de ascenso a la Primera División, con el minuto a minuto del partido, la crónica y las declaraciones de entrenadores y protagonistas en zona mixta.

Alineaciones probables del Málaga y el Almería para la ida de la final de los playoff de ascenso a Primera

Los dos equipos juegan sus partidos más importantes de la temporada, por ello, se espera que ambos entrenadores saquen a sus mejores jugadores, no hay que guardarse nada. Estas son las alineaciones probables teniendo en cuenta la efectividad de los jugadores y los once titulares en partidos anteriores.

Málaga: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Diego Murillo, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo; Larrubia, Carlos Dotor, Aarón Ochoa; Chupe.

Andrés Fernández; Daijiro Chirino, Bonini, Rodrigo Ely, Álex Muñoz; André Horta, Stefan Dzodic; Arnau Puigmal, Sergio Arribas, Adri Embarba; Miguel de la Fuente