Se desatasca la salida de Mikel Vesga del Athletic: las cifras de su marcha al Almería

El centrocampista no entraba en los planes del entrenador Edin Terzic de cara a la temporada que va a comenzar en breve. El de Vitoria contaba con otras ofertas interesantes, pero se ha decantado por el club andaluz que es uno de los candidatos a conseguir el ascenso a Primera división

Mikel Vesga va a abandonar el Athletic Club en las próximas horas a no ser que haya un giro inesperado de los acontecimientos. El centrocampista llevaba tiempo deshojando la margarita después de conocer de primera mano que Edin Terzic no contaba con él de cara a la próxima temporada. El de Vitoria contaba con varias ofertas, pero, finalmente, se ha decantado por la UD Almería, uno de los grandes candidatos a conseguir el ascenso a Primera división en la campaña que está a punto de comenzar.

Mikel Vesga se ha visto seducido por el proyecto deportivo, que le seguirá permitiendo estar en la élite del fútbol europeo, y también por las condiciones económicas que no son nada malas ya que la UD Almería es uno de los mejores clubes en el plano financiero de la Segunda división de España.

Las cifras de la marcha de Mikel Vesga del Athletic Club

El Athletic Club no recibirá, en principio, compensación económica alguna por Mikel Vesga ya que se espera que el futbolista rescinda el contrato que le une, por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027 concretamente, al club rojiblanco.

Por tanto, el Athletic Club no ganará nada, cero euros, pero sí se ahorrará parte del salario del centrocampista quien, por otro lado, firmará por dos temporadas con la UD Almería y se embolsará un total de 1'4 millones de euros brutos por cada una de ellas según informa As. Una cantidad económica importante, teniendo en cuenta que se trata de un club de Segunda división.

Mikel Vesga ha rechazado otras propuestas interesantes. Una de ellas era de la RCD Mallorca, recién descendido a Segunda división, la cual nunca le terminó de convencer. La otra era la del Al-Faisaly de Arabia Saudí que era muy buena en el plano económico pero que le alejaba del fútbol realmente competitivo. Una tercera propuesta que tuvo sobre la mesa Mikel Vesga era la del PAOK de Salónica de Grecia.

A sus 33 años, Mikel Vesga se ha visto empujado a salir del Athletic Club porque Edin Terzic le ha dejado claro en este comienzo de pretemporada que no iba a contar con él debido a la gran cantidad de futbolistas que tiene en plantilla. Jauregizar, Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Alejandro Rego, Beñat Gerenabarrena, más lo que puedan aportar Peio Canales y Selton Sánchez, hacían prácticamente imposible que Mikel Vesga tuviera hueco en un Athletic Club en el que ya tuvo poco protagonismo durante el final de la campaña pasada.

De este modo, Mikel Vesga pone fin a su trayectoria en el Athletic Club en el cual se asentó, en el primer equipo, a partir del año 2019. El centrocampista ha disputado un total de 275 partidos en los que ha marcado 10 goles y ha dado 12 asistencias, pero, sin duda, lo que más destaca del de Vitoria ha sido la implicación y el trabajo que ha realizado en los últimos años, contribuyendo a que el club vasco consiguiera sus objetivos deportivos.