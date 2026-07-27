Mikel Vesga, a punto de salir del Athletic Club rumbo a Segunda división

El centrocampista recalará en el Almería según ha informado Diario de Almería en una operación que está "a falta tan solo de flecos". El jugador firmaría un contrato de dos o otres temporadas que compensarán los dos millones brutos que ha dejado de ganar en el cuadro vasco. El Mallorca también peleaba por hacerse con sus servicios

Mikel Vesga tiene los días contados en el Athletic Club. El centrocampista de 33 años no está contando para Edin Terzic en la pretemporada del Athletic Club y ni siquiera se ha estrenado en alguno de los cuatro encuentros de este periodos estival. Mikel Vesga tiene contrato con el Athletic Club hasta junio de 2027 por lo que el equipo que quisiese hacerse con sus servicios debería negociar con el club vasco. Este lunes, como viene siendo habitual, tampoco se ejercitó junto al resto de sus compañeros en la sesión que se desarrolló en Lezama.

Su salida, como era de esperar tras ver que Edin Terzic no cuenta con el centrocampista, no será demasiado complicada ya que solo faltaría que el club que lo pretendiese llegase a las pretensiones económicas del Athletic Club. Días atrás, Edin Terzic fue claro sobre la situación de los jugadores y apostó por ser claro de puertas para dentro: "No hablamos de nombres individuales. Lo que estamos haciendo es hablar con los jugadores y lo más importante es tener claridad. Hoy hemos visto a jóvenes teniendo minutos y si quieres darles oportunidades necesitas espacio para que lo hagan. Cada jugador conoce su situación en el club. Y lo más importante no es que lo sepa el público, sino los jugadores".

Mikel Vesga, rumbo al Almería de Segunda división

A Mikel Vesga no le han faltado pretendientes para salir del Athletic Club y el primero fue el Mallorca de Luis García. Curiosamente frente al Mallorca marcó Mikel Vesga su gol más recordado en el Athletic Club en la última Copa del Rey lograda por los vascos en una tanda de penaltis para la historia.

El Mallorca quería hacerse con los servicios de un Mikel Vesga que ha sumado más de 250 partidos oficiales en el Athletic Club a lo largo de 10 temporadas. Pero los bermellones, según ha apuntado Diario de Almería, no podrán hacerse finalmente con los servicios de Mikel Vesga.

Mikel Vesga con el Athletic Club la pasada temporada

El Almería, según el diario citado anteriormente, será el equipo que está a punto de hacerse con los servicios de Mikel Vesga. El aún centrocampista del Athletic Club firmaría un contrato de entre dos y tres temporadas. Con este nuevo contrato Mikel Vesga compensaría los dos millones de euros brutos que ha dejado de ganar en el Athletic Club por salir del cuadro vasco antes de que finalice una vinculación que estaba fijada hasta junio de 2027. El acuerdo entre Almería y Athletic Club estaría muy cerca de cerrarse y solo estaría "a falta tan solo de flecos", según se informó desde el medio indálico.

La operación salida del Athletic Club

El Athletic Club no está siendo de los equipos de Primera división que maree mucho la perdiz a la hora de dar salida a jugadores con los que no cuenta. Ya sea en formato de traspaso o de cesión, el Athletic Club ha cerrado ya la salida de siete jugadores. Ibai Sanz (cesión al Córdoba), Ibon Sánchez (traspasado al Cádiz), Eder García (cesión al Córdoba), Unai Gómez (traspasado al Udinese), Urko Izeta (traspasado al Cádiz), Aimar Duñabeitia (traspasado al Sporting de Gijón) e Iker Varela, el último en salir de manera oficial que puso rumbo a la UD Ibiza como traspasado. El próximo en engrosar esta lista podría ser el anteriormente citado Mikel Vesga.