Terzic suma un nuevo león a la pretemporada del Athletic Club

El técnico alemán tiene desde este lunes a Iñaki Williams, que tras participar con Ghana en el Mundial 2026, se incorpora a los entrenamientos de los vascos

El Athletic Club firmó este pasado sábado su primer tropiezo de pretemporada tras empatar a dos ante el Eibar. El gol de Berchiche en el tiempo añadido evitó la primera derrota del Athletic Club en una pretemporada que hasta el momento estaba siendo inmaculada con tres triunfos ante Derio, Leioa y Sestao. Además, los de Terzic no habían encajado ningún gol y habían sumado 16 goles a favor.

Este lunes, en la vuelta al trabajo del Athletic Club, Edin Terzic ha tenido una 'nueva' cara con la llegada de Iñaki Williams. El mayor de los hermanos Williams es el primero en incorporarse a los entrenamientos del Athletic de pretemporada ya que su hermano Nico aún dispone de algunos días de vacaciones tras haber sido campeón del mundo con España.

Iñaki Williams está de vuelta en el Athletic Club

Iñaki Williams se ha incorporado a los entrenamientos del Athletic Club este mismo lunes después de alcanzar los dieciseisavos de final del Mundial con la selección de Ghana. Iñaki Williams se ejercitó este lunes en el interior en una intensa mañana de lluvia en Lezama.

Iñaki Williams no fue uno de los titulares en la selección de Ghana en el Mundial. En la fase de grupos fue suplente en el estreno de los africanos ante Panamá. Si fue titular ante Inglaterra en un duelo que terminó con empate a uno. En dieciseisavos de final, ante Colombia, Iñaki Williams jugó un total de 62 minutos aunque no pudo evitar la derrota por la mínima ante los cafeteros.

Iñaki Williams en busca de una nueva temporada con el Athletic Club

Iñaki Williams sumará en esta 2026/27 su temporada número 13 en el Athletic Club después de que Ernesto Valverde lo subiera desde el filial vasco al primer equipo de los leones. Iñaki Williams es toda una institución dentro del Athletic Club y uno de esos llamados 'one man club' ya que desde que recaló desde el Basconia, solo ha defendido los colores del conjunto vasco.

En lo que a número de partidos se refiere, Iñaki Williams es actualmente el quinto jugador del Athletic Club con más partidos disputados en la historia del Athletic Club con 510. El jugador nacido en España y que defiende los colores de la selección de Ghana, está en disposición esta temporada de superar a Andoni Iraola ya que están empatados con 510 encuentros. Además, por arriba están Iribar con 539, Iker Muniain con 560 y Óscar de Marcos, el primero con 573.

Iñaki Williams sumará en los últimos amistosos del Athletic Club

Al Athletic Club aún le quedan cuatro encuentros por delante de pretemporada. Tras el de este pasado sábado, que fue el primero ante un rival de categoría profesional como es el Eibar, los de Terzic afrontan la parte más exigente de la pretemporada. El próximo miércoles el Athletic Club se medirá a un Primera como el Racing de Santander. El mes de agosto traerá para el Athletic tres amistosos ante Burgos, Marsella y Atalanta.