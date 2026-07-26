Terzic ve "mucho margen de mejora" en el Athletic: "Es interesante que nos pongan en problemas"

El entrenador alemán saca conclusiones positivas del empate ante el Eibar, reconoce que su equipo todavía debe crecer en defensa y en ataque y advierte que la pretemporada está sirviendo para afianzar su idea de juego

Edin Terzic abandonó Zamudio con la sensación de que el empate frente al Eibar (2-2) había dejado más enseñanzas que dudas. El técnico del Athletic Club no escondió que su equipo todavía está lejos de la versión que pretende ver durante la temporada, pero tampoco mostró demasiada preocupación. Al contrario. El entrenador alemán considera que este tipo de partidos, con rivales capaces de exigir al máximo a los rojiblancos, son fundamentales para acelerar el crecimiento del equipo y seguir construyendo una identidad reconocible.

El cuarto amistoso del verano fue el primero ante un rival del fútbol profesional y también el encuentro que más dificultades planteó al Athletic. Los bilbaínos comenzaron sufriendo, encajaron dos goles durante la primera media hora y tuvieron que reaccionar a última hora para evitar la derrota. Precisamente, ese proceso de adaptación es el que Terzic quiso destacar al término del choque.

"Es interesante que nos pongan problemas"

Lejos de preocuparse por el resultado, el entrenador valoró muy positivamente que el Eibar obligara al Athletic a corregir errores sobre la marcha. "En todos los partidos y con todos los oponentes es interesante que nos pongan problemas para a partir de aquí construir. La idea es esa, que en cada partido el rival y su nivel nos ayuden a seguir creciendo".

Para Terzic, la exigencia es una herramienta más de trabajo durante la pretemporada. Cuanto mayor sea el nivel de los rivales, mayor será también la información que obtenga sobre las fortalezas y debilidades de su equipo.

Un partido con altibajos y una segunda parte convincente

El técnico alemán reconoció que el Athletic estuvo muy lejos de su mejor versión en el arranque del encuentro, aunque destacó la capacidad del grupo para reaccionar tras los ajustes realizados durante el descanso. "Con altos y bajos. El inicio del partido no ha sido como nos hubiera gustado. Después hemos ido ajustando alguna cosa a nivel defensivo y hemos ido mejorando. La segunda parte especialmente nos ha gustado más. Hemos encajado dos goles y está bien encajarlos en pretemporada para así aprender de ellos".

En esa misma línea profundizó después al analizar el desarrollo del encuentro. "Trabajamos en la transición después de recuperar la pelota. Queremos ser más contundentes. Somos un equipo al que le gusta presionar arriba y ganar muchos balones altos, pero necesitamos ser más efectivos".

El margen de mejora está en la presión y la eficacia

Uno de los aspectos que más preocupa al entrenador es que el Athletic todavía no interpreta correctamente algunos automatismos de su idea de juego. Especialmente durante la presión alta y las transiciones ofensivas. "Sobre todo al principio hemos abierto mucho espacio por dentro, es algo que no está entre nuestras ideas y ha habido momentos en los que no se han visto nuestros principios, aunque creo que hemos ido mejorando con el partido. Después quizá no hemos sido muy clínicos, limpios o precisos enfrente de la portería rival. En esas situaciones de transiciones en las que queremos ser precisos, nos ha costado un poco".

El alemán fue todavía más explícito al explicar qué no le gustó del comportamiento colectivo del equipo. "No me gustó que presionamos de forma muy individual, no como equipo. Siempre digo que necesitamos jugar como un solo cerebro para que todos sepan qué queremos hacer y mantener más tiempo el balón cuando lo recuperamos. No vimos mucho de nuestra idea en la primera mitad".

Precisamente ahí sitúa el principal margen de crecimiento del Athletic antes del inicio de la competición oficial. "En cada partido hay cosas que queremos mejorar respecto al anterior y cosas nuevas que queremos ir añadiendo. Quizás hoy una de las cosas nuevas que queríamos eran esas transiciones. Somos un equipo que vamos a apretar alto siempre, que vamos a crear situaciones para hacer daño al rival y ahí hay margen de mejora para ser más limpios y precisos".

Las pruebas tácticas y la competencia en la plantilla

La pretemporada también está sirviendo para que Terzic experimente con distintas variantes tácticas y evalúe la capacidad de adaptación de sus futbolistas. "En cada entrenamiento y en cada partido hay futbolistas que suman puntos positivos y otros que a lo mejor ese día restan puntuación. Hoy hemos ido cambiando cosas y hemos variado nuestra estructura. Normalmente lo hemos hecho desde el lado izquierdo y hoy hemos hecho el lado derecho con nuestro lateral más alto, como extremo. Al final es ver cómo se van adaptando los futbolistas a cada cambio que les demandamos. Cada día hay ganadores y perdedores, entre comillas, y se trata de ir viendo esto".

El técnico germano no se muerde la lengua a la hora de hablar de la competencia abierta que existe en el equipo actual por los puestos, en la que cada sesión y cada amistoso cuentan para ir perfilando el once que arrancará la temporada.

Los goles recibidos y el análisis por encima de los nombres

Preguntado por los tantos anotados por Adu Ares y Martón, dos futbolistas con pasado rojiblanco, Terzic prefirió centrar el análisis en los errores colectivos antes que en los protagonistas. "Siempre es una buena noticia crear o mejorar futbolistas, sea para nosotros o para los equipos de la zona. No sabía que estos dos jugadores habían pasado por el Athletic, pero se trata más de fijarnos en cómo han venido los goles. El segundo ha sido a balón parado, entonces es poner el foco en corregir estas cosas".

El técnico insistió en que lo importante no es el marcador de un amistoso, sino las conclusiones que deja para poder seguir evolucionando.

Construir desde los errores

Pese a todas las cuestiones que aún debe mejorar el Athletic, Terzic quiso quedarse con la reacción de sus jugadores y con la capacidad del equipo para recuperar su identidad tras un inicio complicado. "Pero también vimos cosas buenas sobre las que podemos construir. La reacción de la segunda parte fue buena y encontramos nuestro punto de inflexión para recuperar lo queremos ver en el equipo. Sí eché en falta ser más efectivos. El rival no nos dio muchas ocasiones, pero las que tuvimos no supimos aprovecharlas".

Ese es, precisamente, el gran mensaje que deja el técnico tras el empate frente al Eibar. El Athletic todavía está lejos de la versión que pretende mostrar durante la temporada, pero considera que estos partidos cumplen exactamente la función que persigue toda pretemporada: detectar errores, corregirlos y construir un equipo cada vez más reconocible. El propio Terzic lo resumió con una idea que define su filosofía de trabajo: cuanto más le exijan los rivales ahora, más preparado llegará el Athletic cuando comiencen los partidos de verdad.