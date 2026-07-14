El Mallorca acelera por Mikel Vesga tras el giro en su salida del Athletic

El centrocampista del Athletic Club estaba cerca de firmar por el PAOK, pero esta opción se cae y es el club bermellón el que aprovecha la oportunidad para incorporarlo a su plantilla

El RCD Mallorca sigue muy activo en el mercado de fichajes. No le queda otra si quiere reforzar su plantilla después de una espantada colectiva tras su descenso a la Segunda división. Después de varias incorporaciones, siendo la de Adrián Fuentes y la de Luis García como entrenador las más destacadas, ahora ponen el foco en Mikel Vesga.

El centrocampista del Athletic Club está buscando otro equipo donde poder ser importante, algo que en el conjunto rojiblanco no tiene después de haber pasado muy desapercibido este pasado curso, especialmente con la llegada de Edin Terzic que no le ve con un rol de titular. Por ello, a pesar de tener un año de contrato en vigor, el club vasco facilitará su salida y es el Mallorca el que quiere presionar por su traspaso.

El Mallorca se pone líder en la carrera por el fichaje de Mikel Vesga

El combinado balear es el que más interés ha demostrado en el fichaje de Mikel Vesga, especialmente tras el cambio de rumbo con su futuro. El centrocampista estaba en negociaciones con el PAOK de Salónica, de la liga griega, pero finalmente esta operación se ha caído y ahora tiene una propuesta mucho más cerca. Eso sí, en la Segunda división española.

El conjunto bermellón busca refuerzos en el medio del campo tras la previsible salida de Samu Costa, unida a la de Omar Mascarell, quién no renovó su contrato y puso rumbo al Al-Khaleej. Qué mejor opción de Vesga, que a sus 33 años tiene experiencia de sobra organizando el juego. De hecho, al jugador vitoriano le convence la idea de pelear por el ascenso del Mallorca, especialmente si lo consigue justo la temporada después de la bajada de categoría.

El Athletic Club no cuenta con Mikel Vesga y está en la rampa de salida

La operación entre Athletic y Mallorca, a la espera de ver si aparece otro equipo protagonista, será principalmente económica. El equipo que va a dirigir Luis García no puede hacer grandes desembolsos, por lo que tratarán de encontrar una salida pactada con el Athletic Club. Vesga sólo tiene un año más de contrato, y teniendo en cuenta que su etapa en el equipo vasco está llegando a su fin, no le van a poner demasiadas trabas para su salida.

Eso sí, tampoco va a salir a coste cero. Se estudiará la posibilidad de una venta por una cantidad reducida, tratando de evitar una rescisión de contrato pactada, aunque podría ser otra solución para Mikel, que ve con buenos ojos defender la camiseta del Mallorca y que sobre todo quiere ser titular en el terreno de juego.