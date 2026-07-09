Se decide el futuro de Álex Forés: el Córdoba acelera pero hay competencia en Segunda

El conjunto blanquiverde vuelve a fijarse en el delantero valenciano, aunque tendrá que competir con varios clubes de Segunda División y también con equipos del extranjero por hacerse con sus servicios

El Villarreal sigue avanzando de forma simultánea en la resolución de las numerosas carpetas abiertas con los futbolistas que regresan tras sus respectivas cesiones. Después de encarrilar las salidas de jugadores como Víctor Moreno en dirección al Tenerife o de Thiago Ojeda en debate entre el Valladolid y el Sporting, tras cerrar oficialmente las salidas de Ramón Terrats y Toni Tamarit, otro de los nombres que concentra buena parte de la atención es el de Álex Forés. El delantero valenciano ya trabaja a las órdenes de Íñigo Pérez en el inicio de la pretemporada, pero todo apunta a que volverá a cambiar de destino antes del cierre del mercado.

El Córdoba ha reactivado su interés por el atacante y se destaca en su seguimiento del jugador. Sin embargo, la operación está aún lejos de llegar a buen puerto. El futbolista mantiene un importante cartel en LaLiga Hypermotion pese a una temporada complicada en el Real Oviedo y son varios los equipos de Segunda que han preguntado por él en las últimas semanas.

El Córdoba vuelve a la carga

El interés cordobesista no es nuevo. De hecho, el conjunto andaluz ya intentó incorporar al delantero durante el pasado mercado invernal, cuando apenas estaba teniendo protagonismo en el Real Oviedo. Entonces existía buena predisposición tanto por parte del Villarreal como del propio jugador, pero la operación terminó frustrándose porque el club asturiano decidió mantener al futbolista hasta final de temporada al conservar una opción de compra sobre sus derechos.

Ahora, la situación ha cambiado drásticamente. Forés ha regresado a la disciplina amarilla y el Villarreal estudia nuevamente la mejor fórmula para darle salida. El Córdoba considera que encajaría perfectamente en el perfil ofensivo que busca Iván Ania y entiende que supondría un importante salto de calidad para su ataque, aunque es plenamente consciente de que la competencia es muy elevada.

Una larga lista de pretendientes

La realidad es que el nombre de Álex Forés aparece en la agenda de numerosos clubes. Además del Córdoba, también han trascendido los intereses de Sporting de Gijón, Burgos, Leganés y Mallorca, mientras que el delantero también dispone de opciones para continuar su carrera en la Primera División portuguesa.

Precisamente, el Leganés vuelve a presentarse como uno de los candidatos más firmes. El conjunto madrileño ya tuvo prácticamente cerrada su incorporación durante el pasado mes de enero. Existía acuerdo con el jugador y también con el Villarreal, pero el Oviedo bloqueó finalmente la salida. Ahora esa vía vuelve a abrirse y en Butarque siguen muy atentos a cualquier atisbo de entendimiento que pueda precipitar su llegada.

El panorama es muy diferente al de hace unos meses. El delantero sabe que tiene un mercado mucho más amplio y no existe la urgencia que sí había durante el invierno. Tanto el Villarreal como el entorno del futbolista entienden que conviene analizar todas las posibilidades antes de tomar una decisión definitiva.

Una cesión que no salió como esperaba

El curso pasado no fue fácil para Álex Forés. El delantero dio el salto a Primera División tras marcharse cedido al Real Oviedo, pero nunca consiguió hacerse un sitio dentro de la rotación del conjunto asturiano. Participó en 18 encuentros oficiales, aunque apenas acumuló unos 350 minutos sobre el terreno de juego y terminó la temporada sin marcar un solo gol. La falta de continuidad frenó la progresión de un futbolista que llegaba después de varios cursos creciendo de forma constante.

Pese a ello, en el mercado nadie duda de su potencial. A sus 25 años continúa siendo un delantero muy cotizado en Segunda División gracias al rendimiento que ofreció anteriormente tanto en el Villarreal B como en el Levante.

Un delantero que ya demostró su nivel

Su rendimiento antes de llegar a Oviedo explica el interés que sigue despertando. En la temporada 2023/2024 firmó 16 goles con el Villarreal B en Segunda División, convirtiéndose en uno de los atacantes más destacados de la categoría.

Posteriormente, en el mercado invernal del curso 2024/2025 recaló cedido en el Levante y fue una pieza fundamental en el ascenso granota, anotando cinco goles en 18 encuentros durante la segunda vuelta del campeonato. Esa capacidad goleadora sigue siendo uno de sus principales avales y muchos clubes consideran que la última campaña ha sido simplemente un paso atrás dentro de una trayectoria ascendente.

El Villarreal estudiará todas las opciones

Forés tiene contrato con el Villarreal por un año más, hasta junio de 2027, y el club amarillo deberá decidir cuál es la mejor solución para todas las partes. La prioridad pasa por que Íñigo Pérez pueda verlo durante las primeras semanas de trabajo, aunque todo hace indicar que el delantero no tendrá sitio en una plantilla con mucha competencia en la parcela ofensiva.

La entidad castellonense tampoco tiene prisa. Una nueva cesión, un traspaso con variables o incluso una operación similar a otras cerradas este verano aparecen sobre la mesa mientras el mercado sigue avanzando.