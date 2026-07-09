El Villarreal cierra un derbi valenciano como séptimo y último amistoso de pretemporada

El equipo ha completado su calendario de preparación para la temporada 2026/2027 con la confirmación de un último duelo frente al Levante que se disputará el 5 de agosto en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y pondrá el broche a una exigente preparación marcada por rivales de máximo nivel y un claro sabor europeo

El Villarreal y el Levante se medirán en partido amistoso el 5 de agosto por la mañana. Imago

El Villarreal ya tiene diseñada al completo su preparación para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero frente al Racing de Santander. El club amarillo ha anunciado este jueves el último compromiso amistoso del verano, un derbi autonómico frente al Levante que servirá para cerrar la preparación del conjunto de Iñigo Pérez antes del inicio oficial de la competición.

El encuentro se disputará el miércoles 5 de agosto, a partir de las 10:00 horas, en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza y tendrá un carácter especial también para la afición. El acceso será exclusivo para los abonados del Villarreal, mientras que el club castellonense ha confirmado que facilitará también un cupo de entradas al Levante. Los detalles para acceder al encuentro se comunicarán en los próximos días.

Con este anuncio, el 'Submarino' completa definitivamente una pretemporada que combinará partidos de enorme exigencia internacional con un último ensayo de proximidad antes del inicio de LaLiga.

Un último examen antes de la competición oficial

El amistoso frente al Levante llegará en un momento estratégico de la preparación. Será el penúltimo del verano y llegará apenas diez días antes del comienzo del campeonato, por lo que permitirá a Iñigo Pérez ultimar detalles con un rival que también competirá esta temporada en la máxima categoría del fútbol español.

El técnico navarro dispondrá entonces, salvo contratiempos, de una plantilla mucho más parecida a la definitiva que la que ha comenzado esta semana los entrenamientos. Los internacionales estarán recién incorporados tras el Mundial y el mercado habrá resuelto buena parte de las operaciones pendientes. Además, el choque servirá para medir el nivel del equipo en un contexto matutino muy distinto al del resto de duelos del verano.

Una gira con aroma de Champions

La pretemporada diseñada por el Villarreal volverá a tener un marcado carácter internacional, algo lógico teniendo en cuenta que el conjunto amarillo regresará este curso a la Liga de Campeones.

El primer examen llegará el próximo viernes 17 de julio en Portugal, donde el 'Submarino' se enfrentará al Benfica en el Estadio Algarve de Faro. Será el estreno de Íñigo Pérez en el banquillo y la primera oportunidad para empezar a comprobar la evolución de un equipo que todavía estará en plena construcción.

Una semana después, el Villarreal viajará hasta los Países Bajos para medirse al PSV Eindhoven en el Philips Stadion, otro de los campeones del fútbol europeo y uno de los habituales participantes en la Champions. Dos rivales de enorme entidad que elevarán considerablemente el nivel de exigencia desde el comienzo de la preparación.

La Como Cup, una prueba diferente

La siguiente parada llevará al Villarreal hasta Italia para disputar la Como Cup, un torneo que ofrecerá un formato poco habitual. El 29 de julio los amarillos disputarán dos encuentros de 45 minutos en el Giuseppe Sinigaglia. El primero será frente al AlUla SC saudí y, apenas unas horas más tarde, llegará el enfrentamiento contra el Como 1907 de Cesc Fàbregas.

Posteriormente, el Villarreal disputará un tercer encuentro dentro del torneo italiano, previsto para el 31 de julio o el 1 de agosto, aunque el rival dependerá de los resultados obtenidos durante la primera jornada. Será una buena oportunidad para repartir minutos entre toda la plantilla y seguir avanzando en la puesta a punto física.

Turquía, última gran piedra de toque

Después del derbi frente al Levante todavía quedará un último compromiso de máxima exigencia. El Villarreal cerrará definitivamente su preparación el 8 de agosto visitando al Galatasaray en el RAMS Park de Estambul, uno de los escenarios más complicados del fútbol europeo y un rival habitual en las grandes competiciones continentales.

Ese encuentro será la última prueba antes del debut oficial en LaLiga, previsto para el fin de semana del 15 y 16 de agosto frente al Racing de Santander en El Sardinero.

Seis amistosos para construir el nuevo Villarreal

Con la confirmación del duelo ante el Levante, Iñigo Pérez ya conoce el camino que recorrerá durante su primera pretemporada al frente del Villarreal. Será un total de siete amistosos distribuidos por cuatro países diferentes, frente a equipos de perfiles muy variados y con un nivel competitivo elevado. Benfica, PSV Eindhoven, AlUla SC, Como 1907, el rival pendiente de la Como Cup, Levante y Galatasaray compondrán un calendario pensado para que el equipo llegue al estreno liguero con el máximo ritmo posible.

Todos los encuentros podrán seguirse por televisión, tal y como ha confirmado el propio club, que irá anunciando progresivamente las plataformas encargadas de emitir cada uno de los partidos.