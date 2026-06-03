La pretemporada amarilla, definida: 'stage' en Brasil, duelo en Holanda y Lago di Como

El periplo veraniego del Villarreal contempla tres grandes paradas con la Vitória Cup, un bonito amistoso en Eindhoven y la Como Cup; el PSV, último rival confirmado en su preparación

El Villarreal CF ya tiene casi perfilada la próxima pretemporada 2026 que apunta a ser una de las más exigentes de los últimos años. Con el nuevo regreso a la Liga de Campeones como gran desafío del curso 2026/2027, con Iñigo Pérez al frente del nuevo proyecto, el 'Submarino' tiene ya bastante cerrado el verano para una preparación que incluirá un viaje transoceánico, varias paradas europeas y algunos rivales de primer nivel.

La gran novedad llega desde los Países Bajos. El PSV Eindhoven ha confirmado que recibirá al Villarreal el próximo 25 de julio en el Philips Stadion, en lo que será uno de los amistosos más atractivos de la preparación amarilla. Un rival de enorme entidad para medir el crecimiento de una plantilla que deberá competir la próxima temporada en tres frentes.

El campeón de la Eredivisie será, además, una de las últimas pruebas antes de que el conjunto castellonense afronte otro de los grandes compromisos del verano: la Como Cup.

Brasil, la gran apuesta del verano

El Villarreal tiene previsto iniciar su periodo de preparación con un 'stage' de pretemporada en Brasil, donde desarrollará una parte muy importante de su trabajo estival. El club amarillo alcanzó hace meses un acuerdo con la Vitória Cup para realizar una gira de pretemporada en el país sudamericano durante el mes de julio. La competición en cuestión reunirá a clubes de primer nivel procedentes de distintos continentes y servirá al Villarreal para combinar trabajo físico, promoción internacional y exigencia deportiva.

La idea es enfrentar a equipos locales con rivales de primer orden europeo. La competición tendrá lugar en diversas ciudades y diferentes estadios, con la zona de Vitória, en el estado de Espírito Santo como epicentro del torneo. El estadio Kléber José Andrade, de la ciudad de Vitória, será la sede más representativa de esta competición.

El plan contempla la disputa de tres encuentros amistosos durante la estancia en territorio brasileño. Los rivales todavía no han sido confirmados oficialmente, aunque el cartel del torneo permite imaginar enfrentamientos de enorme atractivo. Entre los clubes participantes aparecen nombres como Santos, con Neymar como gran referencia mediática, Botafogo, vigente campeón de la Copa Libertadores, Sao Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro o Santa Cruz. También se espera la presencia de varios equipos europeos de primer nivel como FC Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla FC, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon, West Ham o Fiorentina.

La competición se desarrollará entre el 4 y el 30 de julio, por lo que el Villarreal tendrá una importante carga competitiva antes de regresar al continente europeo para afrontar la recta decisiva de la preparación. Ahora bien, estos primeros compromisos veraniegos se solaparán con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, por lo que habrá ausencias muy destacables en la gran mayoría de equipos participantes.

El PSV, una prueba de nivel Champions

La expedición amarilla regresará a casa para continuar su periplo de pretemporada por Europa. La primera cita confirmada tras la aventura brasileña será el desplazamiento a Eindhoven. El PSV anunció oficialmente el encuentro ante el Villarreal para el sábado 25 de julio en su estadio.

No se trata de un rival cualquiera. El conjunto neerlandés llega como campeón de la Eredivisie y mantiene una de las estructuras deportivas más sólidas del fútbol europeo. Además, su nombre forma parte de la historia de la Copa de Europa tras conquistar la máxima competición continental en la temporada 1987/1988. El duelo será televisado por la web oficial del club neerlandés.

Para Iñigo Pérez será una oportunidad ideal para comprobar el nivel competitivo de su equipo ante un adversario habituado a disputar la Champions League y que exigirá máxima concentración en todas las fases del juego.

El Lago di Como espera al 'Submarino'

Una vez concluido el compromiso en Eindhoven, la expedición amarilla pondrá rumbo a Italia para participar en la Como Cup, un torneo que reunirá a varios de los equipos más interesantes del panorama europeo actual. A falta de confirmación oficial definitiva por parte de la organización, el Villarreal comparte cartel con el Como 1907 de Cesc Fàbregas, una de las grandes revelaciones del fútbol continental tras lograr una histórica clasificación para la Champions League. También estarán presentes el Crystal Palace, reciente campeón de la Conference League y equipo en el que milita Yeremy Pino, el Lens francés y el Al-Ula saudí. Todavía queda una plaza libre para completar el cartel.

El torneo se disputará entre el 28 de julio y el 1 de agosto y servirá como ensayo general antes del inicio oficial de la temporada, previsto para mediados del mes de agosto.

El calendario empieza a definirse claramente. Brasil, Holanda e Italia forman ya parte de una hoja de ruta diseñada para preparar con las máximas garantías un curso en el que el Villarreal volverá a medirse a la élite del fútbol continental, una pretemporada nivel Champions para un equipo que quiere llegar a agosto con el ritmo competitivo en su punto óptimo.