Posible reencuentro con Marcelino en pretemporada: ya se conocen algunos rivales

El Villarreal confirma su participación en la Como Cup, torneo internacional que se disputará entre el 28 de julio y el 1 de agosto, donde ya es seguro que se medirá al equipo local y al Crystal Palace

El Villarreal ya empieza a perfilar una pretemporada de máximo nivel para preparar un curso 2026/2027 que volverá a tener aroma de Champions League. Y entre los primeros rivales confirmados aparece el campeón de la Conference League, un partido que podría ser muy especial, no solo por la entidad del rival tras su reciente éxito continental, sino también porque podría representar el reencuentro con Marcelino García Toral.

¿Posible reencuentro con el míster asturiano?

El componente emocional añade un punto extra al duelo veraniego. El club inglés se posicionó hace varias semanas como uno de los destinos que más seducían a Marcelino dentro del casting que valora su perfil como candidato de primer nivel para liderar su proyecto europeo.

Olivier Glasner, entrenador del Palace, deja el banquillo del equipo británico y el ya extécnico del Villarreal sigue apareciendo en la lista de candidatos a relevarlo, aunque no es el mejor situado a estas alturas. Niko Topmöller y Andoni Iraola han comenzado a sonar con fuerza para el banquillo 'eagle' e incluso algunos medios ya aseguran que el vasco será quien gane la batalla ante una jugosa oferta que ha mejorado sus otras opciones en Milan y Bayer Leverkusen. Habrá que esperar acontecimientos.

En cuanto a Marcelino, se mantiene a la espera de esa oferta en la Premier League, su destino soñado. El de Careñes ha admitido que ya le han llegado varias propuestas para continuar su carrera como entrenador pero que ninguna le ha seducido hasta el momento como para empezar a negociar.

El Crystal Palace también cuenta con Yeremy Pino, uno de los futbolistas más queridos en La Cerámica, lo que añade todavía más interés al enfrentamiento veraniego.

El primer partido, contra el Como de Cesc

El conjunto amarillo participará este verano en la Como Cup, un torneo internacional que se celebrará en Italia entre finales de julio y principios de agosto y que reunirá a varios de los equipos más potentes y emergentes del panorama europeo. Allí será donde se enfrente tanto al Como 1907 como al Crystal Palace

La pretemporada amarilla arrancará así con una exigencia importante. El Villarreal comenzará midiéndose a una de las grandes sensaciones del fútbol europeo y un proyecto que no deja de crecer bajo la dirección de Cesc Fàbregas.

El conjunto italiano se ha convertido en uno de los equipos de moda tras lograr una histórica clasificación para la Champions League y continúa construyendo un proyecto ambicioso que mezcla talento joven, inversión potente y una identidad futbolística muy marcada. Además, mantiene una fuerte presencia española dentro de su estructura, algo que ha ayudado todavía más a su crecimiento mediático.

La Como Cup reunirá a seis equipos y se disputará con un formato un tanto peculiar. Cada club jugará diferentes enfrentamientos en un mismo encuentro, disputando medias partes contra distintos rivales, una fórmula pensada para maximizar el ritmo competitivo y la carga física en plena preparación.

Además del Como y el Crystal Palace, el torneo italiano contará también con el Lens francés, segundo clasificado de la Ligue 1 y otro equipo Champions, así como el Al-Ula FC saudí. Todavía queda pendiente la confirmación de un sexto participante para cerrar el cartel definitivo.

El torneo se celebrará entre el 28 de julio y el 1 de agosto, fase clave de la preparación amarilla antes del inicio oficial de la temporada.

Una pretemporada de máxima exigencia

El Villarreal quiere dar un salto competitivo definitivo este verano y por eso busca rivales de máximo nivel desde el primer día. El club amarillo sabe que la próxima temporada será especialmente exigente con el regreso a la Champions League, y la preparación no puede ser menos ambiciosa.

En el club consideran fundamental aumentar la exigencia competitiva durante la preparación estival y medirse ante rivales de élite antes del inicio oficial del curso.