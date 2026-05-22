Ninguna propuesta seduce todavía a Marcelino: "Ofertas estoy teniendo"
El entrenador asturiano admite que está recibiendo proposiciones para continuar su carrera en los banquillos pero que por ahora no hay ninguna lo suficientemente satisfactoria que colme sus pretensiones
El futuro de Marcelino García Toral sigue completamente abierto. El técnico asturiano, que cerrará este fin de semana su segunda etapa en el Villarreal CF, ha querido rebajar la tensión que se ha generado alrededor de su próximo destino, dejando bien claro que, a día de hoy, no tiene ningún acuerdo cerrado con ningún club pese a los múltiples movimientos que ya se están produciendo a su alrededor.
Se tomará su tiempo para decidir
Y no son pocos. Mientras en La Cerámica se preparan para despedir al entrenador más importante de la historia moderna del club, el mercado está completamente activo alrededor de un perfil que sigue teniendo muchísimo cartel tanto en España como a nivel internacional.
En los últimos días, su nombre ha aparecido vinculado al Sevilla FC tras los contactos desvelados por Canal Sur Radio dentro del posible nuevo proyecto impulsado por el entorno de Sergio Ramos y el grupo inversor Five Eleven Capital. También siguen apareciendo escenarios en Inglaterra e Italia para un entrenador que nunca ha escondido su deseo de probar algún día una aventura internacional de primer nivel.
Sin embargo, Marcelino ha querido lanzar un mensaje muy claro, dando por sentado que, si ha tenido algún contacto con el club de Nervión, esta propuesta no le ha seducido a priori. Y es que no tiene ninguna prisa. “Yo, a día de hoy, no tengo compromiso con ningún club. No lo tengo y no sé lo que va a suceder. Mi situación profesional y personal me da la posibilidad de intentar no precipitarme y tomar aquella decisión que consideremos que es la más adecuada para nuestro cuerpo técnico, mi segunda familia, y para mi familia y, entonces, decidiremos”, explicó el técnico asturiano.
Mucho interés… pero ninguna oferta concreta
Las palabras de Marcelino reflejan perfectamente la situación en la que se está moviendo el mercado. Tiene propuestas, interés y algunas conversaciones abiertas, pero considera que todavía no ha aparecido el proyecto que realmente le convenza para dar el siguiente paso después de una etapa especialmente intensa en Villarreal.
“Ofertas estoy teniendo, pero no lo suficientemente satisfactorias para lo que deseo. Y, si no sucede ninguna, pues esperaremos aquella que creamos que responde a nuestras expectativas y que nos llena de ilusión, como no puede ser de otra manera, para afrontar un nuevo reto”, añadió.
El mensaje encaja plenamente con la línea que ya venía trasladando durante las últimas semanas. Marcelino quiere elegir bien. No se moverá por impulso ni aceptará cualquier contrato simplemente por entrenar de inmediato. A sus 60 años, considera que se encuentra en un momento profesional donde puede permitirse esperar el proyecto adecuado y priorizar estabilidad, estructura y aspiraciones competitivas.
Por eso mismo, operaciones como la del Sevilla aparecen hoy llenas de incógnitas. El técnico de Careñes valora mucho los contextos sólidos y la situación institucional sevillista sigue generando demasiadas dudas a corto plazo. Aun así, el interés existe y su nombre continúa muy presente en Nervión.
Inglaterra e Italia siguen apareciendo en el horizonte
Mientras tanto, el mercado internacional sigue ofreciendo alternativas que seducen mucho más al técnico. La Premier League continúa siendo uno de los grandes objetivos pendientes de Marcelino, que siempre ha hablado públicamente de la competición inglesa como “la NBA del fútbol”.
También Italia sigue siendo un destino muy valorado por el asturiano. En las últimas semanas ha vuelto a relacionarse su nombre con proyectos importantes de la Serie A, especialmente con una AS Roma que está a un partido de confirmar su participación en la próxima Champions League y que encaja mucho más en el perfil competitivo que busca el técnico.
“A los entrenadores nos toca ir y venir”
En este sentido, y dejando a un lado la decisión inminente e su futuro, el técnico dejó una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la propia naturaleza del fútbol profesional. Después de siete temporadas acumuladas en el Villarreal, asume su salida como parte natural del ciclo. "He estado aquí siete temporadas y la verdad es que las siete temporadas han sido extraordinarias. Pero yo creo que las personas pasamos; lo más importante, lo que queda siempre, son los dirigentes, que dirigen este club de forma extraordinaria, el escudo...".
Y concluyó con una frase que resume perfectamente su despedida. "A los entrenadores nos toca ir y venir. A mí me tocó venir, irme, no esperaba volver pero el destino nos ha traído y ahora me toca irme otra vez".
Un adiós cargado de simbolismo en La Cerámica
Mientras su futuro sigue sin resolverse, Marcelino vivirá este domingo una despedida especialmente emotiva en La Cerámica. El Villarreal le rendirá homenaje antes del partido frente al Atlético de Madrid inaugurando un azulejo conmemorativo con su nombre en el Paseo de la Fama del estadio, un reconocimiento reservado para las grandes figuras de la historia del club.
El técnico quiso agradecer públicamente el gesto con un discurso cargado de sentimiento y memoria hacia toda la gente que le ha acompañado durante sus dos etapas en el Villarreal. "Quiero dar las gracias al presidente y a la directiva por este reconocimiento, que es inesperado, pero del cual estaré agradecido de por vida. Para mí, es un orgullo y un honor estar ahí, en ese paseo, estar ahí incrustado en La Cerámica, lo que significa para el estadio del Villarreal".
Marcelino también quiso compartir el homenaje con toda la estructura humana que ha formado parte de su trayectoria en el club. "En este viaje me acuerdo de la familia, de los compañeros, de los jugadores, de los trabajadores, de toda la gente que nos ha acompañado... también quería hacerlo extensivo hacia ellos. Es muy bonito y es muy de agradecer".