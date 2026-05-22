¿Cuántos jugadores representarán al Villarreal en el Mundial 2026?

El equipo amarillo ya tiene cuatro jugadores confirmados en la gran cita internacional, pero esta cifra aumentará en los próximos días y lo normal es que llegue a doblarse

El Villarreal ya tiene cuatro mundialistas confirmados y serán más en los próximos días. Imago

El Villarreal está a punto de cerrar el curso e inevitablemente comienza a mirar de soslayo al inminente Mundial de 2026. En La Cerámica han comenzado a hacer cuentas con su representación real en el gran escaparate del fútbol internacional, una Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México en la que la participación grogueta apunta a ser cuantiosa.

Por el momento, el conjunto castellonense ya tiene a cuatro futbolistas confirmados en la gran cita, pero esta cifra podría llegar a doblarse en los próximos días, cuando las selecciones terminen de oficializar sus convocatorias.

Este factor será muy importante en las próximas fechas puesto que la revalorización en el mercado de los futbolistas está garantizada si tienen protagonismo en tan magna cita.

Por el momento, los jugadores que tienen ya el billete en la mano son Pape Gueye, Renato Veiga, Logan Costa y Nicolas Pépé. No serán los únicos. Hay varios futbolistas que tienen muy encaminada la llamada de su país y hay especial interés en saber si habrá algún futbolista amarillo en la lista de De la Fuente, con Alberto Moleiro como gran candidato.

Pape Gueye, fijo con Senegal

Ha sido el último en confirmar su convocatoria. Ninguna sorpresa. La llamada de Senegal consolida el peso competitivo que ha ganado Pape Gueye esta temporada. El mediocentro ha sido una pieza importante dentro del Villarreal y mantiene además un rol relevante en una selección acostumbrada a competir al máximo nivel internacional.

Ya estuvo en la Copa África, cuando su selección fue desposeída del título de campeón en los despachos -Pape Gueye fue quien marcó el gol del triunfo-, después abandonar temporalmente el terreno de juego como protesta a una serie de decisiones arbitrales que entendían que favorecían a Marruecos, anfitriona del torneo.

Su despliegue físico, su capacidad para sostener el centro del campo y experiencia en citas de alta envergadura le convierten en un perfil muy valioso para el combinado africano.

Renato Veiga, presente con Portugal

Otro de los nombres ya confirmados es el de Renato Veiga. El futbolista acudirá con Portugal, una selección que volverá a presentarse como una de las aspirantes importantes del torneo.

Su polivalencia, pudiendo actuar tanto de central como de mediocentro, le ha permitido hacerse un hueco dentro de la dinámica de Roberto Martínez y apunta a vivir su primera experiencia mundialista. Acumula ya once internacionalidades y también sabe lo que es marcar con el combinado nacional luso.

Logan Costa y el sueño de Cabo Verde

También estará Logan Costa, uno de los referentes de Cabo Verde en una clasificación histórica para el combinado africano.

El central llega después de una temporada marcada por una larga lesión, aunque su peso dentro de la selección ha sido decisivo. Para él, además, el torneo tiene un componente emocional evidente ya que será el primer Mundial de la historia para Cabo Verde. Se estrenará contra España, precisamente.

Nicolas Pépé, experiencia para Costa de Marfil

El cuarto futbolista confirmado es Nicolas Pépé. El atacante estará con Costa de Marfil aportando experiencia, desequilibrio y velocidad en los metros finales.

Su trayectoria internacional y su capacidad para marcar diferencias le mantienen como una pieza importante dentro del combinado africano. No en vano, acumula ya más de medio centenar de partidos internacionales en los que ha marcado hasta 12 goles.

Freeman apunta a estar con Estados Unidos

Entre los futbolistas que todavía esperan confirmación aparece Alexander Freeman, que tiene muchas opciones de entrar en la convocatoria de Estados Unidos.

Ser anfitrión añade todavía más presión y visibilidad a una selección norteamericana que quiere dar un paso adelante en su Mundial. Todo apunta a que el jugador del Villarreal estará en esa lista definitiva.

Buchanan y Oluwaseyi, muy cerca con Canadá

Canadá también puede contar con presencia amarilla. Tajon Buchanan parte con muchas opciones de estar en la convocatoria gracias a un perfil muy útil por velocidad, profundidad y recorrido por banda.

Junto a él también aparece Tani Oluwaseyi, delantero con potencia y movilidad que ha ido ganando protagonismo dentro del combinado canadiense.

Mouriño espera la decisión de Uruguay

Otro caso todavía abierto es el de Santiago Mouriño. El central ha dado pasos adelante esta temporada y espera entrar finalmente en la lista de Uruguay, aunque no lo tiene fácil ya que la competencia defensiva dentro de la selección charrúa sigue siendo enorme.

Ilias Akhomach mantiene opciones con Marruecos

También sigue pendiente Ilias Akhomach, cedido esta temporada en el Rayo Vallecano. El extremo mantiene opciones de entrar con Marruecos gracias a su talento en el uno contra uno y a un perfil ofensivo que encaja bien en una selección con muchísimo nivel competitivo.

Moleiro se mete en la pelea con España

Más mediático resulta el caso de Alberto Moleiro. El canario ha conseguido entrar en la prelista de España después de una temporada de crecimiento absoluto con el Villarreal.

Su capacidad para jugar entre líneas, generar ventajas y decidir partidos le ha colocado en el radar de la selección absoluta. Las dudas con la lesión de Nico Williams y la ausencia confirmada de Fermín López le dan serias opciones de meterse en la lista final

Gerard Moreno, Comesaña y Ayoze, fuera de la lista

En el lado contrario aparecen algunos nombres importantes que, de momento, se quedan sin Mundial. Gerard Moreno, Santi Comesaña y Ayoze Pérez no han entrado en los planes de España.

Del mismo modo, Willy Kambwala tampoco estará con la República Democrática del Congo pese a haber regresado recientemente tras su lesión, pero no ha llegado a tiempo para entrar entre los seleccionados de su país.