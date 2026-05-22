¿Por qué Marcelino y Marcos Llorente nunca podrían trabajar juntos?

El lateral del Atlético de Madrid defendió nuevamente su estilo de vida y se plantó ante los técnicos que utilizan la báscula como herramienta de trabajo diaria: "Eso es una esclavitud. Yo marcho"

El peculiar estilo de vida de Marcos Llorente apunta ahora a una nueva prohibición en forma de persona, un entrenador cuya forma de trabajar está en las antípodas de su particular filosofía de salud. El lateral del Atlético de Madrid se ha desmarcado con una afirmación de lo más extravagante en la que señala directamente a Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal CF. En su visión de las cosas, si el técnico asturiano se convirtiese en el próximo entrenador de su equipo, él inmediatamente haría las maletas.

Convencido de su filosofía, no casaría nunca con Marcelino

Llorente concedió una entrevista en la franja nocturna de la Cadena COPE en la que su faceta como profesional del fútbol quedó en un segundo plano. El jugador madrileño habló de su ideario de existencia, de sus manías, sus fobias y también de sus miedos. Ya saben, una vez más, Marcos Llorente expuso la teoría del uso de sus gafas con filtro rojo, de su rutina de irse a dormir al ponerse el sol, de sus despertares para ver el amanecer -siempre sin camiseta, por cierto-, de sus hábitos alimenticios, de su desconocimiento total de todo lo que tenga que ver con la televisión, el cine o las series... En definitiva, Marcos Llorente volvió a defender su sentido de la vida alternativo y su convencimiento de que se encuentra en el camino acertado.

En su argumentación, Llorente abrió un debate que en el fútbol siempre ha existido, aunque pocas veces se verbaliza con tanta claridad. El jugador colchonero se refirió al control obsesivo del peso por parte de algunos entrenadores de élite. Y ahí se explayó señalando directamente a técnicos como Marcelino García Toral o José Bordalás, ambos asociados desde hace años a una disciplina férrea que incluye la báscula como herramienta casi sagrada. El jugador del Atlético de Madrid no se escondió. Más bien al contrario. Fue completamente de frente en su pensamiento.

Llorente, si llegase Marcelino al Atlético: "Yo marcho"

"Eso para mí es una aberración. De hecho yo no sé si podría estar con un entrenador así". Así de contundente se mostró al hablar de esos métodos de control diario del peso. Y no se quedó ahí. Cuando Juanma Castaño le planteó qué ocurriría si un entrenador como Marcelino aterrizara algún día en el Atlético, Llorente soltó una frase que resume perfectamente el choque de filosofías: "Yo marcho", respondió tajante, desatando las risas de los periodistas y dejando claro que, detrás de esta supuesta broma, hay bastante verdad.

Aunque no quiso cebarse con la filosofía de este tipo de entrenadores, Llorente sí quiso manifestar que, a estas alturas de su carrera, no consentiría este modo de trabajar. "No es que me fuera del club, pero sí que son cosas que me afectarían mucho, que me controlen eso o que me obliguen a comer allí". De hecho, sí vino a subrayar que se plantearía un cambio de aires si llegase un técnico con esta filosofía. "A día de hoy, a mi edad, ya no lo aguantaría y me iría. Cuando tenía 27 ó 28 años no me habría planteado marcharme".

La obsesión con el peso, un atraso

El centrocampista entiende el fútbol desde un enfoque completamente distinto al del asturiano. Mucho más vinculado a la responsabilidad individual y al conocimiento del propio cuerpo que al control permanente del entrenador. Para Llorente, obsesionarse con la báscula es directamente "una esclavitud". Cree que el peso fluctúa de forma natural y que convertir cada variación mínima en un problema es absurdo.

"La gente sube 300 gramos, a mí me pasa. A veces bebes más agua, estás más hidratado, o has tenido un cumpleaños el día anterior y pesas más durante dos o tres días o vienes de vacaciones y pesas un kilo más, pero no puedes estar todos los días que eso es una esclavitud", explicó. Una visión bastante alejada de esa vieja escuela donde medio kilo de más podía significar multa, bronca o suplencia.

Simeone apenas les hace pasar por la báscula

En el fondo, lo que plantea Llorente se describe como un choque generacional. El fútbol de hace veinte años vivía instalado en el control absoluto. Dietas rígidas, pesajes diarios y una vigilancia casi militar del físico. Técnicos como Marcelino representan precisamente esa cultura del orden extremo, de la exigencia constante y de la disciplina llevada al detalle. Un modelo que les ha dado resultados y que muchos futbolistas respetan. Pero también uno que empieza a encontrar resistencia en una generación que prioriza el bienestar mental y el rendimiento sostenible por encima de la fiscalización permanente.

Y ahí aparece otra figura clave: Diego Simeone. Porque Llorente contrapuso claramente el método del Cholo al de entrenadores como Marcelino. "Es que no hace falta. Nosotros ya casi no nos pesamos", desveló. En el Atlético, según explicó, se trabaja desde la confianza y la profesionalidad individual. La idea es que cada jugador sabe lo que tiene que hacer. Y si alguien no se cuida, fuera. "Es que ya somos mayorcitos y el que no se cuide pues fuera", sentenció.

Llorente tiene muy clara su filosofía

La frase viene a desmontar esa idea de que el futbolista necesita vigilancia constante para mantenerse en forma. Llorente defiende que la élite actual funciona de otra manera, que el jugador moderno conoce su cuerpo, controla su alimentación y entiende que su rendimiento depende de ello.

El asunto, además, encaja perfectamente con el personaje que se ha construido Marcos Llorente en los últimos años. No es ningún secreto que se trata de un futbolista obsesionado con el rendimiento, la salud y los hábitos. A veces hasta el extremo. Ahí están sus rutinas con luz roja para dormir mejor o sus polémicas opiniones sobre el protector solar. Por eso precisamente resulta llamativo rechace de forma tan frontal el control del peso impuesto desde fuera.