Marcelino, ambicioso de cara al duelo frente al Atlético de Madrid: "No me ha gustado nuestra puesta en escena estos últimos partidos"

El técnico del Villarreal quiere despedirse del 'submarino amarillo' con la tercera plaza en el bolsillo. Para ello, el conjunto castellonense deberá vencer al Atlético de Madrid, equipo que suma la misma cantidad de puntos

El Villarreal cerrará un curso magnífico y la segunda etapa de Marcelino en el club amarillo ante el Atlético de Madrid. Los rojiblancos visitarán el estadio de La Cerámica para poner fin a la temporada. El técnico del Villarreal, tras este irregular cierre de campaña, espera poder despedirse de su afición con una victoria y terminando LaLiga como tercero. Solo eso podría apaciguar el malestar de Marcelino, que se muestra ambicioso, con el rendimiento de su equipo en los últimos duelos liguero.

"No tengo nada que reprochar a estos jugadores. Al contrario, les agradezco su esfuerzo, compromiso, respeto y profesionalidad. La situación desde enero a aquí no es muy fácil de manejar, pero lo hemos logrado. Ojalá seamos capaces de ganar al Atlético de Madrid, algo que no ha hecho el club en las últimas ocho temporadas aquí. Sería ponerle el broche de oro a una temporada extraordinaria y de tanta exigencia", agregó. El técnico insistió en que son conscientes de la dificultad de ganar al Atlético, pero recalcó que "siempre quiero ganar. Soy y somos ambiciosos. No me ha gustado nuestra puesta en escena estos últimos partidos. Si no somos intensos y organizados como antes, somos un equipo menos fuerte y poderoso, que no juega tan bien. Es algo que sucede aquí y en otros equipos. Si lo analizas todo, los equipos es normal que se distraigan. Y cuando te distraes, pierdes la competitividad".

"Es un partido entre dos equipos empatados a puntos. El Atlético. Esto engrandece la temporada que hemos hecho. Ojalá seamos capaces de ganar por la afición y el equipo, pero no va a ser sencillo. Hemos dejado pasar oportunidades para haberlo cerrado. Es la realidad y hay que asumirla. Somos un equipo diferente al que fuimos hasta que logramos la Champions el día del Levante. Espero y deseo que tengamos un nivel competitivo más alto que en los últimos días", apuntó.

Marcelino elogia a la plantilla del Atlético de Madrid

En cuanto a su último rival, Marcelino tuvo palabras de elogio hacia el Atlético, del que destacó que es un "grandísimo" equipo, con "extraordinarios" jugadores y entrenador, y añadió que espera un partido difícil pero algo diferente al de los enfrentamientos de otras temporadas por los condicionantes que lo rodean. "Es un poco diferente porque hay muchos internacionales, que tienen el Mundial cerca… Será difícil. Es un equipo con grandes jugadores, una filosofía clara. Un entrenador que lleva 15 años, que habla de lo extraordinario que es. Han hecho grandes inversiones y buscan crecer permanentemente", concluyó.