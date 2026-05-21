El Villarreal premia a 200 de sus abonados en un nuevo gesto cargado de sentimiento

El presidente Fernando Roig presidió un acto sencillo y con alta carga simbólica en el que el club ha querido distinguir a los socios que acumulan un cuarto de siglo de fidelidad ininterrumpida

El Villarreal CF ha vuelto a detener su agenda por un motivo que va directamente destinado a su masa social y que trasciende mucho más allá de lo deportivo. El club amarillo ha reconocido a 200 abonados en un acto cargado de emoción, agradeciendo una fidelidad que se ha mantenido intacta durante más de dos décadas y media. Un gesto sencillo en apariencia, pero con un valor simbólico enorme para una entidad que ha crecido siempre de la mano de su gente.

El Villarreal reconoce 25 años de apoyo ininterrumpido

El acto, celebrado en los aledaños del Estadio de la Cerámica, junto a la Puerta 29, reunió a los abonados que cumplen esta temporada 25 años como socios del Villarreal CF. Una cifra que refleja una historia compartida entre afición y club desde el año 2000, cuando muchos de ellos comenzaron a acompañar al 'Submarino' en un camino que no ha dejado de crecer.

El evento, abierto al público, volvió a poner en valor el vínculo especial que existe entre el Villarreal y su afición más fiel. Un sentimiento que no entiende de categorías, resultados ni momentos puntuales, sino de una identidad construida a base de constancia y pertenencia.

Fernando Roig, presente en un acto muy especial

Como ya hizo hace un par de semanas en el homenaje a los miembros más longevos de sus escalafones inferiores, el presidente Fernando Roig encabezó el homenaje y quiso acompañar personalmente a los abonados reconocidos. El máximo dirigente groguet dedicó unas palabras de agradecimiento en las que destacó la importancia de esta afición en el crecimiento del club durante los últimos 25 años.

Roig subrayó el papel fundamental de estos seguidores, que han estado presentes en cada etapa del proyecto amarillo, desde los primeros pasos en la élite hasta los grandes logros recientes del equipo en competiciones nacionales e internacionales.

Tras su discurso, el presidente descubrió el mural conmemorativo situado en el estadio, que ya luce actualizado con los nombres de esta nueva promoción de abonados homenajeados. Un símbolo permanente de gratitud hacia quienes han sostenido al club durante un cuarto de siglo.

Un recuerdo para toda la vida en el corazón del club

El acto concluyó con una fotografía de familia en la que Fernando Roig posó junto a una representación de los abonados homenajeados. Un momento sencillo, pero cargado de emoción, que sirvió para inmortalizar 25 años de fidelidad al Villarreal CF.

Una vez más, el club ha querido estar a la altura en este tipo de reconocimientos que ya forman parte de su identidad y de su forma de entender el fútbol, en la que la afición ocupa siempre un lugar central.

Recogida de insignias conmemorativas

Desde el jueves 21 de mayo, los abonados homenajeados pueden retirar su insignia conmemorativa en la tienda oficial del Estadio de la Cerámica. El proceso estará disponible de forma ininterrumpida hasta el inicio de la campaña de abonos de la temporada 2026/2027. Para la recogida, el club ha establecido tres requisitos básicos: acudir presencialmente a la tienda oficial, presentar el carnet de abonado de la temporada 2025/2026 y mostrar el DNI original.

Un gesto más que consolida el vínculo entre el Villarreal CF y una hinchada que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del 'Submarino' amarillo.