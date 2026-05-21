Contactos del Barça con Moleiro con la llamada al Mundial a las puertas

El jugador canario ha cerrado informes muy positivos en el Camp Nou y una llamada de la Selección aumentaría su cotización; su cláusula asciende a 50 millones de euros pero existe un acuerdo tácito para facilitar la negociación si es el Barça quien toca a su puerta

Alberto Moleiro se ha convertido en uno de los jugadores de moda del fútbol español. A sus 22 años, el extremo del Villarreal no solo está firmando una temporada de crecimiento constante en La Cerámica sino que ha entrado de lleno en la lista de candidatos firmes para formar parte de la lista de Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial.

El rendimiento del canario no ha pasado desapercibido para absolutamente nadie. Ni para la Selección ni para los grandes clubes de Europa, entre ellos un FC Barcelona que sigue muy de cerca su evolución como posible incorporación de futuro.

Interés real del Barça desde hace tiempo

El FC Barcelona lleva años siguiendo la evolución de Moleiro. Desde su etapa en la UD Las Palmas, el club azulgrana ya tenía informes muy positivos sobre un jugador al que internamente llegaron a comparar con Pedri, no solo por su origen canario sino por su perfil técnico y su forma de entender el juego.

En el Barça siempre ha gustado su capacidad para jugar entre líneas, su talento en espacios reducidos y su facilidad para asociarse en corto. Un tipo de futbolista que encaja perfectamente en la idea de juego azulgrana y que ha estado en la agenda de la dirección deportiva en más de una ocasión. Ahora, con su explosión definitiva en el Villarreal, el interés se ha reactivado con más fuerza.

Explosión en el Villarreal: cifras de jugador determinante

El Villarreal apostó fuerte por Moleiro en el pasado mercado de verano, cerrando su fichaje por 16 millones de euros. Evidentemente, el rendimiento del tinerfeño ha demostrado que esta operación fue completamente acertada.

El mediapunta ha firmado una decena de goles y ha repartido seis asistencias en Liga, consolidándose como una pieza clave en el esquema del conjunto groguet.

Más allá de su impacto en cifras, Moleiro ha consolidado una imagen de futbolista decisivo en los metros finales, con capacidad para romper partidos desde el talento individual pero también para entender el juego colectivo.

Moleiro ha sido capaz de asentarse como titular en un equipo exigente, ya acostumbrado a pelear por puestos europeos, y lo ha hecho con personalidad, regularidad y una madurez impropia de su edad. El Villarreal ha encontrado en él un jugador diferencial y el Barça lo ve como una oportunidad de futuro, sobre todo ahora que la selección española empieza a considerarlo como una opción real.

Una cláusula de rescisión alta

El Villarreal blindó al jugador en el momento de su fichaje con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, una cifra que en principio marca una barrera importante para cualquier interesado. Sin embargo, y según informa el diario Sport, existiría un acuerdo tácito para facilitar una negociación si el club que llama a la puerta es el FC Barcelona. En este menester, esta misma información apunta a que los primeros contactos ya se habrían producido.

El contrato del jugador se extiende hasta junio de 2030, lo que da tranquilidad al Villarreal, pero el contexto deportivo y el interés del futbolista podrían jugar un papel clave en el futuro.

Moleiro, además, nunca ha escondido su ilusión por vestir la camiseta del Barça, un sueño que mantiene desde niño y que podría condicionar su próximo salto en el fútbol español.

Con el Mundial en el horizonte

El crecimiento del canario también ha tenido impacto en la selección española. Luis de la Fuente lo sigue muy de cerca, está en su prelista de 55 jugadores y su nombre aparece cada vez con más fuerza en las quinielas para la nómina definitiva del próximo Mundial, la cual se dará a conocer el próximo lunes 25 de mayo.

Moleiro ya ha sido internacional en categorías inferiores, con ocho partidos en la Sub-19 y 14 en la Sub-21. El seleccionador riojano fue precisamente quien le hizo debutar con la 'Rojita' a finales de 2022, pero sus caminos no se han vuelto a cruzar desde entonces, sobre todo porque el míster de Haro dio el salto poco después a la absoluta. Ahora, cuatro años después, Moleiro aspira a dar el salto definitivo a la 'Roja' en el momento más importante de su carrera.

El propio jugador no esconde su ambición. "Sería un premio increíble ir al Mundial", ha reconocido públicamente, convencido de que su rendimiento le permite soñar con estar entre los elegidos.