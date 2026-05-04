Las opciones reales de que Moleiro pueda dar el salto a la Selección

El futbolista canario no está en las quinielas del seleccionador pese a sus extraordinarios números en su primera temporada en La Cerámica; De la Fuente le hizo debutar con la Sub-21, pero se ha 'olvidado' siempre de incluirlo en sus planes con la absoluta

El sueño de Alberto Moleiro y la Selección ha sido un tema recurrente en su primer año en las filas del Villarreal. Pese a su rabiosa juventud, el extremo tinerfeño es una de las opciones que el gran público siempre ha marcado como aspirante de peso para convertirse en internacional absoluto, aunque lo cierto es que esa llamada decisiva del seleccionador se le sigue resistiendo.

Ahora, con el objetivo de la Champions del equipo amarillo ya en el bolsillo, la expectación crece porque el jugador se mantiene firme golpeando la puerta de De la Fuente y tiene todavía varios partidos para hacerle cambiar de opinión.

Números para ser seleccionado

La temporada de Alberto Moleiro en La Cerámica está siendo de lo más notable y sus números le sirven para derribar la puerta. Sin hacer demasiado ruido al principio tras su fichaje desde Las Palmas por 16 millones de euros más otros dos en variables, la constancia ha terminado por imponerse con una decena de goles en Liga y mucho peso en los esquemas de Marcelino. El jugador canario ha jugado 33 partidos en los que también ha repartido cinco asistencias. La sensación es que cada vez que recibe el balón puede pasar algo distinto.

Su primera temporada en el Villarreal ha superado incluso sus propias expectativas. "La verdad es que no me esperaba hacer esta gran temporada. Me la planteé sin expectativas y ahora no queda otra que seguir", reconocía con naturalidad tras la victoria ante el Levante.

Su último argumento llegó ante el Levante con un gran gol que explica ese talento diferencial, un tanto de crack firmado tras una conducción con decisión, una pausa en el momento preciso y una definición de futbolista con estrella. Ahora bien, ¿tiene opciones reales de ser convocado por la Selección Española absoluta? A priori, no parece estar en las quinielas.

De la Fuente lo tiene 'olvidado'

Luis de la Fuente conoce bien lo que puede ofrecer el canario, aunque su historial conjunto está lejos de ser un romance. Cierto es que el tinerfeño estuvo en su día en los planes del seleccionador nacional, cuando el riojano era el responsable de la Sub-21, pero aquella historia no tuvo demasiada continuidad. Fue en septiembre de 2022 cuando De la Fuente lo convocó para varios amistosos ante Rumanía y Noruega.

Fue una primera y única toma de contacto. Moleiro debutó con la 'Rojita' bajo las órdenes del actual seleccionador absoluto, pero jugó poco -apenas 6 minutos en su estreno contra Rumanía y poco menos de media hora contra Noruega. Posteriormente, fue convocado en noviembre para otro amistoso contra Japón, pero se quedó en el banquillo sin participación. Poco después, el técnico dio el salto definitivo a la absoluta y sus caminos dejaron de cruzarse.

Aunque en la absoluta no se han producido nuevas convocatorias, se tiene en cuenta que De la Fuente ya depositó en su día su confianza en Moleiro por su perfil distinto, creativo, con capacidad para moverse entre líneas y romper esquemas. Cuatro años después, Moleiro sigue siendo muy joven pero ya no es una promesa sino un jugador consolidado en Primera División y, además, en un equipo de Champions.

Sin embargo, De la Fuente ha llamado siempre a otros hombres. En su última convocatoria, sin ir más lejos, los jugadores de ataque que entraron en la lista fueron Barrenetxea, Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Borja Iglesias, Yeremi Pino y Ferran Torres.

El Mundial, el sueño del canario

No es ningún secreto que sigue confiando en la llamada del seleccionador y que su esperanza se mantiene intacta. "Estar en boca de la Selección es un orgullo. Ojalá se pueda dar porque sería un premio increíble que todo niño sueña. Me siento preparado para ello", declaró abiertamente cuando le preguntaron por esa posibilidad tras el duelo ante el Levante.

"Yo intento jugar para ayudar al equipo y si viene será un premio", comentó también el pasado mes de marzo, justo antes de la última convocatoria internacional en la que sus propios compañeros clamaban por su internacionalidad. "¡Moleiro selección!", cantaban en el vestuario.

Marcelino avala la llamada

En esa misma línea se mueve Marcelino. El asturiano, sin querer entrar a cuestionar ninguna decisión de Luis de la Fuente, cree que el salto del tinerfeño a la absoluta caerá por su propio peso. "No soy quién para decir si debe llevar a él o a otro, pero que siga así y, si no ha llegado en esta ocasión, es muy joven y seguro que llegará", afirmó.El entrenador del Villarreal pone el acento en un aspecto más personal del futbolista, su altísimo nivel de autoexigencia. "Es un chico que se autoexige demasiado, en exceso, y eso no le beneficia", considera. "Creo que a veces se nos olvida que es un chaval muy joven, es la primera vez que juega en un equipo de la parte alta de la tabla, con mucha continuidad, exigencia", recordó.