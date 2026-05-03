El vestuario del Villarreal promete revancha total para una rápida reconciliación europea

Los futbolistas se han conjurado para mejorar su actuación en la Champions 26/27 y hacer olvidar cuanto antes los pésimos resultados de esta presente edición: "Seguro que lo haremos mejor"

El pitido final del partido ante el Levante (5-1) trajo consigo un festival de música y caras satisfechas en el césped de La Cerámica. Los jugadores y el cuerpo técnico hicieron piña por la consecución de un objetivo que ha estado grabado a fuego durante toda la temporada y que ya es una realidad matemática. El reto de repetir el objetivo de entrar en Champions no viene solo marcado por las aspiraciones deportivas lógicas de este Villarreal sino porque hay un sentimiento de revancha muy fuerte dentro del vestuario amarillo.

Ha dolido mucho la pésima actuación en la Champions 25/26 con un triste empate y siete derrotas en los ocho partidos de la fase liga. El Villarreal terminó con solo cinco goles a favor y encadenando una serie catastrófica de derrota tras derrota, quedándose en la penúltima posición de esta liguilla con solo un punto, igual que el colista, el Kairat Almaty de Kazajistán. Este gatillazo europeo dejó una sensación tan dolorosa que el equipo ha apretado los dientes para volver cuanto antes y resarcirse de esta fatal actuación.

Ahora, con el objetivo cumplido y la seguridad de que el himno de la Champions League volverá a sonar en La Cerámica, los futbolistas del Villarreal han querido hacer una promesa de que el próximo año devolverán con victorias y alegrías las noches de sinsabor y enfado que han vivido los aficionados amarillos en Champions este año. La meta será alcanzar cuanto menos las eliminatorias. A partir de ahí, todo vale para hacer soñar a una afición que pide a gritos una reconciliación con Europa.

La revancha no será con Marcelino

Ese desquite europeo no se producirá con Marcelino García Toral en el banquillo. El técnico asturiano ha sido el primero en poner en valor su trabajo en la competición doméstica, mirando hacia el futuro con ojos de exentrenador del Villarreal y con algún pequeño lapsus en su discurso ante los micrófonos del club que hacen intuir que el equipo que defenderá el escudo el año que viene en Champions no tendrá su sello.

"Siempre se puede superar todo, pero si somos justos y coherentes en el análisis yo creo que esta temporada es brillantísima, extraordinaria. El equipo ha jugado tres competiciones, en la Champions pudo ser mejor, pero en Liga ha sido extraordinario. Tengo unos futbolistas extraordinarios a los que deseo... a los que estoy muy agradecido", declaró Marcelino.

Gerard Moreno valora la trayectoria en Liga

Gerard Moreno fue uno de los futbolistas que abrió la veda a la hora de lanzar esa promesa a la afición, aunque sobre todo quiso poner en valor la actuación del equipo en la competición regular. "Es muy difícil estar ahí dos años seguidos. Es la primera vez que el club lo hace en su historia y creo que hay que darle mucho valor. Vamos a intentar el año que viene hacerlo mucho mejor que esta temporada en esta competición, pero hay que poner en valor que el trayecto en Liga ha sido espectacular. Aún queremos más, queremos quedar terceros", recordó el delantero catalán.

Moleiro: "Seguro que lo haremos mejor que este año"

Otro de los futbolistas que más han sufrido este horrible paso por la Liga de Campeones ha sido Alberto Moleiro. El ex de Las Palmas aterrizó en La Cerámica como refuerzo de lujo de un Villarreal europeo que estaba llamado a dar guerra en esta competición. "El próximo año vamos a intentarlo, y seguro que mejor que este año. Estamos con muchas ganas de ello, de competir en esa competición que tanto nos gusta a todos y esperamos estar a la altura", declaró el canario a la finalización del partido ante el Levante.