El Nápoles se posiciona para el retorno de Rafa Marín y condiciona al Villarreal

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el club italiano está muy satisfecho con su evolución en La Cerámica y apostará fuerte para darle protagonismo en su proyecto del curso 26/27; el club groguet tiene una opción de compra por 12 millones de euros, pero no es unilateral

El futuro de Rafa Marín está irremediablemente en el Nápoles. Según ha podido saber ESTADIO, el central sevillano está siendo muy valorado por el club propietario de sus derechos y la intención total es que regrese una vez que finalice su cesión en el Villarreal.

El defensor de Carmona tiene contrato con el club italiano hasta 2029 y ahora todo depende de la apuesta que el Villarreal pretenda hacer para retener el jugador. Se trata de un ejercicio de confianza real y de encaje en un proyecto que va a sufrir una transformación importante con la salida de Marcelino y la llegada de un nuevo entrenador, previsiblemente Iñigo Pérez.

El Nápoles lo ha seguido todo el año

Es por ello que comienza a dibujarse un escenario que, a día de hoy, apunta más hacia Italia que hacia La Cerámica. Su futuro está en el Nápoles. El club napolitano ha seguido muy de cerca su evolución durante toda la temporada y valora especialmente el salto competitivo que ha dado en un entorno exigente como el de Marcelino y en un equipo que va a disputar la Champions League.

El Nápoles lo ha estado siguiendo toda la temporada, sabe que ha dado un salto importante en La Cerámica, que ha jugado mucho con un entrenador exigente como Marcelino y en un equipo de Liga de Campeones, que va a repetir en Champions por primera vez en su historia. Se valora mucho el rendimiento que ha dado junto a Juan Foyth, Renato Veiga o Pau Navarro. Lo normal es que vuelva al Nápoles.

Cesión provechosa con 'overbooking' de centrales

El central andaluz aterrizó el pasado verano en el Villarreal en calidad de cedido en un contexto de emergencia. Las lesiones de larga duración de Logan Costa y Willy Kambwala obligaron al club a moverse rápido y ahí apareció una oportunidad de mercado que, con el paso de los meses, ha resultado ser muy exitosa.

Marín ha tenido mucho protagonismo esta temporada. Marcelino le ha dado galones desde el inicio formando pareja con Renato Veiga y el equipo ha respondido. De hecho, el Villarreal tardó tres jornadas en encajar su primer gol en Liga, un dato que explica bien el impacto inicial de esa zaga improvisada.

Los números respaldan su protagonismo: más de 2.300 minutos repartidos entre Liga, Champions y Copa. Regularidad, presencia y un rol que, aunque ha ido variando con el paso de las semanas, le ha permitido completar una temporada de crecimiento en un contexto competitivo de máximo nivel.

Sin embargo, la irrupción de Pau Navarro, la consolidación de Renato Veiga y la recuperación progresiva de efectivos han ido desplazando ligeramente a Rafa Marín hacia un papel más secundario en el tramo final del curso. De titular indiscutible ha pasado a ser tercer central en la rotación.

Opción de compra por 12 millones de euros

En todo este tablero aparece como factor clave la opción de compra. El Villarreal puede intentar quedarse al jugador por una cifra cerrada de 12 millones de euros. No es una cláusula obligatoria ni tampoco unilateral. El Nápoles tendrá la llave.

Según ha podido saber ESTADIO, su futuro apunta a Nápoles precisamente por esta razón. Pese a esa cláusula de retención por 12 millones, la apuesta del equipo italiano va a ser firme y la del Villarreal todavía es una incógnita. Si el Villarreal fuese fuerte, tendría opciones de retenerlo por ese precio. Es decir, no se trata solo de ejecutar una opción de compra sino de convencer al futbolista de que su sitio está en La Cerámica con un papel protagonista.

El Nápoles tiene el control

No existe obligación de venta. El paso natural es que regrese. Si el club transalpino le abre la puerta, el Villarreal tendrá margen, pero siempre bajo la premisa de un proyecto deportivo que le pueda seducir. Ahí es donde el Nápoles puede hacerse fuerte y donde la clave es el proyecto deportivo que tanto Villarreal como Nápoles puedan ofrecer al jugador.

Rafa Marín, expectante pero sereno

El futbolista, mientras tanto, se mantiene completamente al margen a la espera de que concluya la temporada y comiencen a aparecer las respuestas. A estas alturas del curso, se siente tranquilo, sabe del buen trabajo que ha realizado y solo está a la espera de que se aclare su siguiente horizonte.

El central de Guadajoz es muy consciente de que en ese equilibrio se mueve su futuro. El Villarreal lo quiere, valora su rendimiento, su edad -cumplirá 24 años este mes de mayo- y su capacidad de adaptación, pero también es consciente de que el contexto con el cambio de entrenador y la acumulación de centrales complica la operación. Irremisiblemente, su futuro ahora mismo apunta a Nápoles. Es una apuesta muy fuerte del club italiano y lo normal es que vuelva. El Villarreal, por su parte lo quiere retener, pero todo se reducirá a una cuestión de apuesta deportiva.