Iñigo Pérez irrumpe con fuerza como relevo de Marcelino

El entrenador navarro del Rayo aplaza cualquier decisión sobre su futuro hasta que concluya la temporada, al igual que sucede con el técnico asturiano

El verano de 2026 se presagia de lo más interesante en cuanto al probable baile de entrenadores en los banquillos de Primera División. Ernesto Valverde abrió la veda comunicando el fin de su tercera etapa el frente del Athletic, siendo la primera pieza de un efecto dominó que afectará a otros importantes banquillos de LaLiga.

El siguiente en hacer temblar el tablero ha sido Marcelino García Toral. El asturiano decidió paralizar su renovación tras meses de conversaciones y en La Cerámica están muy pendientes de los designios de otros entrenadores de Primera, entre ellos el propio Ernesto Valverde, aunque no es el único.

Y es que el efecto dominó ha comenzado a retumbar también en Vallecas, donde trabaja otro técnico que ha dejado su renovación igualmente en el aire. Es Iñigo Pérez. El navarro está encantado con su Rayo y el cariño de su afición, pero tampoco se termina de casar con nadie porque ha decidido dilatar hasta el final las conversaciones para su continuidad. "Ojalá consigamos solventar todos los objetivos muy pronto para hablar de esto tranquilamente con el club", comentó en la previa del partido contra el Elche.

Conversaciones aplazadas

Este aplazamiento de decisiones se debe a que está en la agenda del Villarreal. Según apunta el diario As, Iñigo Pérez es uno de los preferidos de la dirección deportiva amarilla para tomar las riendas del equipo en el probable caso de que Marcelino decida no continuar. Por el momento, solo se trata de un interés preliminar ya que antes debe confirmarse la marcha del técnico de Villaviciosa.

Su perfil encaja dentro de esa nueva generación de técnicos españoles cuyas propuestas combinan intensidad, rigor táctico y capacidad de adaptación. Su idea de juego parte de una presión alta y sostenida, con el objetivo de recuperar el balón en campo rival y reducir los espacios. Este equilibrio entre agresividad sin balón y mayor control, unido a su capacidad para ajustar el plan de partido, es uno de los factores que explican su buena valoración en el mercado y la razón por la que gusta tanto en Villarreal.

El pamplonés también está en la lista de futuribles de San Mamés como relevo de Valverde, al igual que su excompañero Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, aunque parece que el favorito del presidente Uriarte es el alemán Edin Terzic, actualmente sin equipo.

Tras colgar las botas, Iñigo Pérez comenzó su andadura en los banquillos en 2022 como segundo de Iraola en el Rayo Vallecano. Ambos separaron sus caminos cuando el guipuzcoano se marchó al Bournemouth y este no le pudo acompañar a Inglaterra por problemas burocráticos, por lo que en febrero de 2024 fue confirmado como primer entrenador del equipo rayista, donde firmó una meritoria octava plaza que le dio acceso a la Conference League, convirtiéndose en el segundo mejor resultado en la historia del club madrileño.

Con el equipo todavía muy vivo en la tercera competición continental, Iñigo Pérez ya suma 100 partidos al frente del equipo y es uno de los preparadores mejor valorados del panorama nacional. Su contrato actual vence el 30 de junio de 2026 y no se puede que obviar que el Rayo quiere renovarle a toda costa.