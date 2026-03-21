Ernesto Valverde explica las razones de su marcha del Athletic: "La decisión viene de bastante tiempo atrás"

El técnico rojiblanco no quiso hacer un balance de su tercera etapa en el club, porque "el libro todavía no se ha terminado", e insistió en acabar "con una buena sensación una temporada tan dura", empezando por el duelo de este domingo ante el Real Betis que les puede devolver a la pelea por Europa

El Athletic afronta este domingo ante el Real Betis, a las 18:30 horas en San Mamés, la primera de sus diez 'finales' por tratar de salvar la temporada con un billete europeo. Una victoria, de hecho, le permitiría empatar con una Real Sociedad que en estos momentos ocupa la séptima plaza que tiene muchos visos de tener el premio de un billete continental. Pero irremediablemente, el foco está puesto en Ernesto Valverde, que este pasado viernes anunció que no continuará en el club bilbaíno la próxima temporada.

Centrado en los 10 partidos que restan, "los más importantes"

Como cabía esperar, el 'Txingurri' se sacudió el protagonismo en la rueda de prensa previa al choque ante los verdiblancos y pidió que todos pongan sus cinco sentidos en esta recta final de campeonato. "Tengo casi 500 partidos en el Athletic y los más importantes van a ser estos diez que restan, y los he vivido de todo tipo, pero estos son lo que tengo en la cabeza y voy a dar mucha importancia, necesitamos reencontrarnos, sumar para mirar a Europa y para no mirar abajo. Siempre queremos que te recuerden de buena manera, por lo que has conseguido y dado al club. Mi ilusión siempre es cumplir mis contratos, me encantaría que nos quedáramos con una buena sensación de esta temporada tan dura”, señaló, sin querer realizar aún una valoración de su terceras etapa en el Athletic.

Quiere "facilitar" la búsqueda de su relevo

“No es el momento de hacer un balance, mucha gente tiende a pasar página, cuando el libro todavía no lo has terminado. Es un anuncio que venía meditando desde hace tiempo. No es una decisión reciente, ni siquiera de hace pocos meses, viene de bastante tiempo atrás. El hecho de hacerlo público ahora era lo adecuado, no es un año normal porque hay unas elecciones, los que están o quieran estar es posible que quieran buscar un entrenador y para facilitar ese proceso debía tomar esa determinación”, añadió sobre su decisión de confirmar su marcha dos meses antes de que acabe el curso.

Cree que aún están "a tiempo" de lograr un billete para Europa

Así pues, Valverde insistió en que por su cabeza solo pasa ahora poder volverá a la senda de la victoria ante el Real Betis, después de dos derrotas consecutivas, para meterse de nuevo de lleno en la pelea europea. “Estamos a tiempo para hacer muchas cosas, nos encantaría, pero para llegar al segundo piso antes hay que pasar por el primero, hay mucha gente con capacidad para teletransportarse, pero a mí no me pasa”, afirmó de modo irónico.

“Tenemos partidos por delante, queremos terminar la temporada con buena cara, el problema de hacer balances es que parece que se quiere dar carpetazo a la temporada antes de tiempo. No me gustaría analizar muchas cosas, quedan partidos, tenemos una necesidad perentoria de conseguir los puntos independientemente de lo que pase con el banquillo”, remarcó, sin querer referirse a la identidad de su posible sustituto.

Una temporada de "desgaste"

"Empiezan a salir nombres y es lo que da pie a que incluso a los jugadores se les meta en la cabeza que esto ya está. Ya hablaremos más adelante", sentenció, haciendo una comparativa entre la actual campaña y la pasada: "También fue dura, estuvimos bastante tiempo en peores posiciones. Ha sido una temporada de desgaste para todos y con muchas cuestiones que no nos ha ido bien, nuestro juego no ha sido el mejor, queremos cambiarlo y tenemos tiempo, le ocurre también al Betis, a nosotros nos ha afectado un poco más”, destacó.

"A morir" hasta final de campaña

Además, Valverde descartó que el anuncio de su marcha tenga como objetivo darle un impulso extra al vestuario de cara a la recta final del curso. “No lo he tenido en cuenta, tengo una conexión especial con los jugadores, sobre todo con los que llevo más tiempo aquí. Podemos meternos en Europa, no queremos sufrir. Después de este parón vamos a recuperar jugadores, esperemos que a Nico Williams también. Queremos resarcirnos del partido contra el Girona porque no estamos contentos. Es un momento decisivo, tenemos diez oportunidades y es en lo que pensamos todos los equipos. Hay que ir a morir en cada partido con la sensación de que te estás jugando todo en poco tiempo", zanjó.