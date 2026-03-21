Iraola, el favorito del Athletic para suplir a Valverde, responde a su posible fichaje: "Es mi mayor referente en el fútbol"

El entrenador del Bournemouth ha negado contactos con el club bilbaíno y ha asegurado que la marcha del 'Txingurri' no le afecta más que "como aficionado" del Athletic. Aunque ha recibido muchos mensajes de amigos, insiste en que está centrado en su actual equipo y aún no ha tomado una decisión sobre su futuro

El Athletic Club aún aspirar a terminar la temporada de forma exitosa. Tiene 10 'finales' por delante para tratar de amarrar un billete para Europa por tercera campaña consecutiva. Pero es imposible que los focos no recaigan sobre la figura de Ernesto Valverde, que este pasado viernes anunciaba un adiós que muchos ya venían barruntado desde hace tiempo. El 'Txingurri' acaba contrato el próximo 30 de junio y ha decidido no renovar, poniendo así fin a su tercera etapa en el banquillo de San Mamés, donde completará diez temporadas en total.

Pero a rey muerto, rey puesto. Ahí reside la principal atención de los aficionados rojiblancos y la decisión más importante de Jon Uriarte y Mikel González en la planificación del próximo proyecto bilbaíno. Tanto el presidente como el director deportivo ya eran conscientes de que Valverde meditaba su salida y por eso vienen mirando al mercado de entrenadores desde hace tiempo, siendo varios los candidatos que tienen sobre la mesa.

Iraola, el favorito dentro de un amplio casting

Es un secreto a voces que uno de los que más gusta es Andoni Iraola. De hecho, aunque también ha surgido con fuerza la opción del alemán Edin Terzic, sin dejar de lado a otros como Iñigo Pérez o Mauricio Pochettino, el periodista Matteo Moretto ha asegurado que en Ibaigane tienen claro quién es el favorito y el actual entrenador de Bournemouth también se ha mostrado entusiasmado ante la posibilidad de regresar a la que considera su casa, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.

Consenso en todas las esferas del Athletic

"La opción número 1 e incluso diría la 2 y las 3 es Andoni Iraola. Ya ha habido contactos, acaba contrato el 30 de junio y se está tomando un tiempo para decidir. También tiene la opción del Tottenham, pero está súper ilusionado con la opción del Athletic", ha afirmado el citado especialista en el mercado, que añade que se trata de una elección que cuenta con la unanimidad de todos en el Athletic, no solo de la dirección general y la dirección deportiva, sino también del propio vestuario.

Iraola sigue sin aclarar su futuro

Pero, al menos públicamente, Iraola ha lanzado balones fuera a ser cuestionado este pasado viernes, tras empatar frente al Manchester United, por la posibilidad de regresar al Athletic para sustituir al entrenador que le hizo debutar con el primer equipo rojiblanco en 2003, negando que haya entablado ya contactos con sus dirigentes. "Lo he dicho muchas veces: estoy muy contento aquí. Tengo una excelente relación con el club y, si bien es cierto que tendremos que tomar una decisión al respecto, es una situación que he vivido durante la mayor parte de mis años como entrenador. No es algo nuevo para mí", destacó, dejando de ese modo una vez más en el aire la renovación de su contrato, que finaliza también el próximo 30 de junio.

Los elogios a Ernesto Valverde

"No tiene nada que ver conmigo. Probablemente como aficionado, porque es mi club, pero no, eso no afecta a mi situación", añadió el de Usurbil, desvelando además que ha recibido muchos mensajes de amigos tras saltar la noticia del adiós de Valverde y su posible fichaje como recambio, si bien insistió en que se encuentra plenamente centrado en su actual equipo, elogiando eso sí la figura del 'Txingurri': "Solo puedo hablar bien de Ernesto, es mi mayor referente en el fútbol, pero su decisión no me afecta".

Los plazos en la decisión de Iraola

Con ofertas también del Tottenham y el Crystal Palace, Iraola deberá decidir si prefiere seguir montando en la ola de la Premier League u opta por volver a Bilbao con la difícil misión de suplir a toda una leyenda en el banquillo rojiblanco. La duda, en cualquier caso, podría resolverse en breve, pues el periodista Ben Jacobs apuntó en talkSPORT que está previsto que el guipuzcoano informe al Bournemouth sobre sus intenciones acerca de renovar o no antes de que finalice el parón internacional de este mes de marzo.