El casting del Athletic para sustituir a Ernesto Valverde: dos favoritos en una amplia lista

El club rojiblanco ya miraba al mercado antes de que 'Txingurri' anunciara que no continuará en la 26/27. Uno de los grandes favoritos es Andoni Iraola, al que el Bournemouth apremia para que tome una decisión, surgiendo con fuerza también en las últimas horas la opción del alemán Edin Terzic, aunque hay más candidatos

Era algo que se venía barruntando desde hace semanas y este viernes se ha resuelto la duda: Ernesto Valverde no continuará en el Athletic Club. El técnico cacereño acaba contrato el próximo 30 de junio y ha decidido no renovar, poniendo así fin a su tercera etapa en el banquillo de San Mamés, donde completará diez temporadas en total. En Ibaigane albergaban la esperanza de poder convencerlo para que continuase al menos una campaña más. Pero al mismo eran conscientes de que el 'Txingurri'' meditaba seriamente su adiós, por lo que desde la dirección deportiva que comanda Mikel González se vienen tanteando diferentes candidatos para suplirlo desde hace algún tiempo.

Iraola conoce el interés del Athletic

El primer nombre que está en boca de todos es el de Andoni Iraola. Es un secreto a voces que el de Usurbil es uno de los técnicos que más gustan y él mismo conoce el interés del Athletic, según El Correo. Días atrás, además, dejó en el aire su continuidad en el Bournemouth, donde también acaba contrato a final de curso. "Es algo que tengo que decidir más temprano que tarde. Por ahora no hay nada nuevo, cuando lo haya, lo diré", afirmó el ex jugador rojiblanco, al que su buen hacer en las dos últimas campañas en el conjunto inglés le ha colocado en la agenda de otros clubes más poderosos de la Premier League, rechazando ya sendas ofertas de Tottenham y Crystal Palace.

El Bournemouth espera una respuesta antes del parón

Iraola, por tanto, deberá decidir si prefiere seguir montando en ese ola, tras haber sido relacionado también con un 'gigante' como el Chelsea, u opta por volver a casa con la difícil misión de suplir a toda una leyenda en el banquillo rojiblanco, que además quien quien le hizo debutar con el primer equipo bilbaíno en 2003. Sin duda, es uno de los grandes favoritos y, para el periodista Matteo Moretto, la opción más factible, aunque ni mucho menos la única. La duda, en cualquier caso, podría resolverse en breve, pues el periodista Ben Jacobs apunta en talkSPORT que está previsto que el guipuzcoano informe al Bournemouth sobre sus intenciones acerca de renovar o no antes de que finalice el parón internacional de este mes de marzo.

Edin Terzic, el favorito de Uriarte

Mientras tanto, otro de los nombres que han surgido con más fuerza es el de Edin Terzic. Es más se tratará de la vía preferida por el presidente, Jon Uriarte, según el diario As. Ya se había apuntado que Mikel González tenía puesto el ojo en un entrenador con experiencia en la Bundesliga y el elegido sería el ex del Borussia Dortmund, equipo al que ha dirigido en dos etapas, conquistando la Copa del Alemania y llevándolo a la final de la Champions que perdió ante el Real Madrid en 2024. En paro desde entonces, casualmente también fue tentado por la Real Sociedad antes de concretar la llegada de Pellegrino Matarazzo.

Iñigo Pérez y Pochettino, bien colocados

Pero hay más alternativas en el casting, comenzando por Iñigo Pérez, discípulo de Iraola en un Rayo Vallecano al que logró clasificar el pasado curso para Europa, metiéndolo ahora en los cuartos de final de la Conference League. Un técnico joven que conoce de sobra al Athletic, donde se formó como jugador, y cuyo perfil contrasta con el de Mauricio Pochettino, que ya sonó en las elecciones de 2022. En su caso, el argentino cuenta con el aval de su gran experiencia internacional (Tottenham, PSG o Chelsea) y también de LaLiga, donde dirigió al Espanyol, estando vinculado actualmente a la selección de Estados Unidos hasta que acabe el Mundial del próximo verano, lo que retrasaría más su posible fichaje.

La vía de Claudio Giráldez y otros técnico vinculados

Junto a todos ellos, además, también han sido vinculados con menos fuerza otros como el actual técnico del Elche, Eder Sarabia, que en alguna ocasión ha reconocido su ilusión por dirigir al Athletic, e incluso hay quien recomienda a José Bordalás o José Luis Mendilibar. Pero el que realmente ya estuvo en la agenda de Mikel González el pasado año, cuando la continuidad de Valverde también estaba en el aire, es Claudio Giráldez. Su gran trabajo al frente del Celta de Vigo llama la atención de la dirección deportiva rojiblanca y aunque su contrato acaba en 2027, tiene la opción de rescindirlo mediante el pago de una cantidad económica.