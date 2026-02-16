El Athletic tanteó a Claudio Giráldez por si se marchaba Ernesto Valverde

Ante la posibilidad de que el entrenador pusiera fin a su etapa en el club rojiblanco, el Athletic Club puso sus ojos en el técnico del RC Celta quien lleva ya varias temporadas demostrando que es uno con mayor talento y más futuro de nuestro país

La sucesión de Ernesto Valverde es uno de los frentes que tiene el Athletic Club en los últimos años. El entrenador renueva temporada a temporada y su continuidad se estudia según los resultados deportivos que se van dando. Hay cierto desgaste ya en la etapa de Ernesto Valverde y es por ello que el Athletic Club ya peina el mercado de técnicos buscando el sustituto que pueda ser más ideal. Uno de los que más gusta, y al cual ya ha sondeado, es Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta.

El Athletic Club no se limitó la temporada pasada a esperar que Ernesto Valverde decidiera seguir como entrenador del equipo vasco. El club de Bilbao se puso en contacto con Claudio Giráldez, técnico del RC Celta, para hacerle saber que era una de las opciones que más gustaba por si Ernesto Valverde decidía poner fin a su etapa. Según Onda Cero, la directiva del Athletic Club incluso le propuso al entrenador del RC Celta añadir en su acuerdo de renovación con el equipo gallego una cláusula re rescisión que fuera asumible.

Finalmente, no hubo caso, ya que Ernesto Valverde y el Athletic Club llegaron a un acuerdo para seguir unidos durante una temporada más y Claudio Giráldez y el RC Celta renovaron el contrato que les une.

El Athletic Club, pendiente de nuevo de Ernesto Valverde

El Athletic Club vuelve a estar en la misma situación que la temporada pasada con Ernesto Valverde ya que la continuidad del entrenador está más en el aire que nunca.

La temporada del Athletic Club no está siendo todo lo buena que se deseaba ya que el equipo que entrena Ernesto Valverde cayó eliminado en la fase de liga de la UEFA Champions League y en LaLiga está siendo muy irregular lo que provoca que esté alejado de los puestos europeos. Sólo en la Copa del Rey está rindiendo bien el equipo vasco estando en semifinales, aunque perdió el partido de ida contra la Real Sociedad. Este desgaste hace que la marcha de Ernesto Valverde del Athletic Club sea más que posible.

Con esta situación, el Athletic Club tiene que valorar la opción de fichar a un nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. Los nombres que se han relacionado en los últimas temporadas son Andoni Iraola o Iñigo Pérez. Ahora, otro que gusta mucho es un Claudio Giráldez que en las últimas campañas está brillando con el RC Celta ya que lo ha quitado de luchar por la permanencia en Primera división y lo ha situado como un club que está luchando por clasificarse para jugar competición europea.