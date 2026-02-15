Las imágenes previas a la expulsión de Almeyda dan la razón al técnico del Sevilla FC y cuestionan el acta arbitral de Iosu Galech

El juez de línea señala claramente al banquillo en una dirección opuesta a la que se encuentra el técnico argentino, que sin embargo es quien ve la tarjeta roja. El colegiado navarro confirmó en su escrito que le expulsa por protestar y no porque no localizase al verdadero infractor. Tampoco dejó contentos a sus vecinos vitorianos con el gol anulado a Lucas Boyé

Evidentemente, Matías Almeyda conoce el reglamento futbolístico. Es su trabajo. Podría haber algo que se le escapase, pues es humano; pero resulta que hace menos de un mes vio cómo en la previa del Elche CF - Sevilla FC, Eder Sarabia era sancionado con un partido tras ser expulsado sólo tres días antes en un duelo copero ante el Real Betis debido a que el colegiado no había podido localizar al miembro de su banquillo que había proferido insultos y, como marca la norma, echó al entrenador como responsable de la bancada de suplentes. Si ésa hubiese sido la explicación de la tarjeta roja que el argentino vio este pasado sábado en el tramo final del duelo ante el Deportivo Alavés, más allá de sentir también que es injusto, seguramente lo habría entendido. Pero es que no fue así.

El monumental enfado de Almeyda, que con total seguridad no va a estar en El Gran Derbi del próximo 1 de marzo en La Cartuja y se expone a una decisión muy severa -la ley contempla hasta un máximo de 10 partidos de castigo-, se basaba precisamente en que lo poco que le quiso decir Iosu Galech Azpeteguía era que la cartulina era para él por protestar una de sus decisiones.

Efectivamente, eso fue lo que escribió luego en el acta arbitral y justo a eso se refería el entrenador nervionense cuando se aventuraba a anticipar que el colegiado oriundo de Pamplona iba a tener que mentir en su descripción de los hechos porque no le quedaba otra. A partir de ahí, admite que lo empeoró todo con su reacción. El navarro tampoco dejó contentos a sus vecinos del Alavés, que protestaron el milimétrico fuera de juego en el gol anulado a Lucas Boyé podría haber sido el 1-2 a favor de los babazorros.

Las imágenes de la discordia en el Sevilla - Alavés: el linier señala un culpable y el árbitro elige echar a Almeyda

En este sentido, por las redes sociales corren como la espuma unas imágenes que dan la razón al argentino y ponen en cuestión la versión del colegiado. Mediado el minuto 85', la cámara enfoca cómo Almeyda sigue una jugada que el árbitro interrumpe frustrando sobremanera al técnico del Sevilla FC, que se gira dando un salto lleno de frustración y acude para apoyar la frente contra el banquillo sin que se le vea gritar nada.

Él mismo calca el relato en rueda de prensa. No obstante, la clave de la imagen está en el brazo izquierdo del juez de línea, quien mira al árbitro principal y señala con su dedo índice hacia el banquillo blanquirrojo en una dirección opuesta al lugar en el que se encuentra el entrenador local. Sin embargo, Iosu Galech llega a la banda y muestra la cartulina roja al 'Pelado'.

Almeyda se disculpa por su iracunda reacción tras ser expulsado

"Por esa reacción que tuve al ser expulsado quiero pedir disculpas a la afición, al sevillismo, a mi familia y a la gente que está pendiente de cómo sale cada partido y de cómo me siento. No me gustan las injusticias y es muy fácil expulsarme. Veo en cada partido un millón de reclamos y yo no hablé ni insulté. Cuando te expulsan así... Perdí la cabeza porque le preguntaba por qué me expulsó. Nunca me dijo".

Si insulto le estaría pidiendo disculpas al árbitro, pero lo otro no me va. No estoy de acuerdo con lo de después de la expulsión, pero ya era una persona bloqueada. Antes, yo estaba bien y no había hecho nada. Ahora es muy fácil describir la expulsión de Almeyda, pero no se sabe qué pasó antes", exponía el entrenador del Sevilla FC admitiendo su equivocación pero dejando claro lo ocurrido.

Roja para Matías Almeyda, expulsiones de Juanlu y Joan Jordán, posible penalti sobre Agoumé no señalado...

"Con la expulsión de Juanlu (17') se modifica todo el plan programado. Fue muy rápida la expulsión aunque está bien expulsado. Luego el partido toma otro rumbo en el que el orden fue fundamental. Los chicos hicieron un gran partido, con entrega y una afición que los alentó. Me quedo con ese punto durante tanto tiempo estando con un jugador menos. Casi un partido entero", explicó también Almeyda ante las cámaras de SevillaFC+.

No quiso ahondar más en la polémica al ser preguntado por la roja que también vio Joan Jordán en el banquillo (88') y el posible penalti de Youssef Enríquez sobre Lucien Agoumé en la primera mitad, todavía con 0-0 en el marcador del Sánchez-Pizjuán. "Yo ya no puedo decir nada más. Si no lo cobraron es porque no lo vieron (desde el VAR)", respondió con tanta ironía como pocas ganas de pisar más charcos.

"Obviamente queríamos el triunfo, pero hay cosas buenas que quedan para lo que viene. Veo un grupo que se entrega, que quiere, que intenta, que se deja el alma... Veo compromiso y unión". "Los empates son importantes. Los dos últimos partidos no pudimos ganarlos pero si ves los finales de ambos estamos dejando el mensaje de que no nos rendimos. Ni con diez. Si aguantamos, esto va a terminar bien", concluyó Matías Almeyda.