Mallorca - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports

El equipo bermellón basa sus opciones de permanencia en la solidez en Son Moix y recibe desde el quinto puesto por la cola al quinto clasificado de LaLiga, un reconfortado conjunto verdiblanco que viene de vengarse del Atlético asaltando el Metropolitano

El RCD Mallorca y el Real Betis se enfrentan en un choque correspondiente a la jornada 24 en LaLiga EA Sports que se encargará de echar el cierre a la sesión dominical con un cara a cara entre el quinto equipo por la cola de la clasificación y el dueño del quinto puesto en la máxima categoría nacional; dos conjuntos que han firmado unos resultados muy irregulares en este inicio del nuevo año.

Así llegan el RCD Mallorca y el Real Betis

El Mallorca tiene dos caras totalmente distintas que hasta la fecha ofrece un déficit que le tiene al borde de los puestos de descenso 24 puntos de los que ha sumado 19 como local y sólo cinco de visitante. Tras empezar el año perdiendo en casa ante el Girona FC (1-2), ha alternado victorias en Son Moix con derrotas fuera: triunfos ante Athletic Club (3-2) y Sevilla FC (4-1) alternados con derrotas contra Rayo Vallecano (2-1), Atlético de Madrid (3-0) y la semana pasada frente al FC Barcelona (3-0).

Por su parte, el Betis llega afianzado en la quinta plaza en LaLiga -con 38 puntos, +4 sobre el RCD Espanyol- y clasificado para los octavos de la UEFA Europa League después de terminar en cuarta posición la liguilla (17 puntos); pero justo después del batacazo en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se vengó sólo tres días después con la primera victoria en el Metropolitano para devolver la confianza a un equipo que empezó 2026 de manera muy irregular: empate en Oviedo (1-1), victoria ante el Villarreal (2-0), derrota con el Alavés (2-1), triunfo ante el Valencia (2-1), goleada contra el Atlético (0-5) y el mencionado 0-1 en el feudo rojiblanco.

Mallorca - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports

El encuentro liguero que enfrentará al equipo balear y al conjunto andaluz tendrá lugar este domingo, día 15 de febrero de 2026, a partir de las 21:00 horas en el Estadio de Son Moix de Palma de Mallorca.

Mallorca - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la jornada 24 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como Movistar+ (dial 55) Orange TV (dial 113) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en los canales de RTV Betis, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Mallorca No Iniciado - Betis

Mallorca - Betis: ¿Cómo ver online este duelo de LaLiga?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este domingo entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo a partido único y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Jagoba Arrasate, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.