FC Barcelona 3-0 Mallorca: El Barça cumple de manera holgada y mira ya a la Copa tras vencer al Mallorca

El FC Barcelona resolvió con autoridad ante el Mallorca en el Camp Nou (3-0) y mantiene intactas sus opciones en la lucha por el título liguero

El FC Barcelona volvió a demostrar su fortaleza como local al imponerse con claridad al RCD Mallorca (3-0) en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El equipo dirigido por Hansi Flick fue de menos a más y acabó resolviendo el partido con una segunda mitad de dominio absoluto, sumando tres puntos clave que le permiten mantener la presión sobre el Real Madrid en la clasificación.

Aunque el marcador final refleja una victoria cómoda, el duelo no fue sencillo en sus primeros compases. El Mallorca supo competir con orden y valentía durante buena parte del primer tiempo, obligando al Barça a tener paciencia y a afinar su pegada para abrir el partido.

Una primera parte más igualada de lo esperado

Desde el inicio, el Barcelona monopolizó la posesión del balón, pero ese control no se tradujo de inmediato en ocasiones claras. El conjunto bermellón, bien plantado en el campo, generó peligro cada vez que pudo correr al espacio, especialmente a través de Jan Virgili y Vedat Muriqi, que exigieron atención constante a la zaga azulgrana.

El Barça fue encontrando soluciones poco a poco, con Marcus Rashford como principal amenaza desde la frontal del área. Tras varios intentos del atacante inglés, el premio llegó cerca de la media hora. En el minuto 29, Robert Lewandowski, siempre atento dentro del área, aprovechó un balón suelto tras un disparo bloqueado para recortar a un defensor y batir a Leo Román, firmando el 1-0.

El gol dio algo de tranquilidad a los locales, que pudieron ampliar la ventaja antes del descanso, aunque la falta de precisión y una gran intervención del portero mallorquinista mantuvieron el marcador sin cambios.

El Barça acelera tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió por completo. El Barcelona elevó la intensidad, movió el balón con mayor rapidez y empezó a encerrar al Mallorca en su propio campo. Los visitantes comenzaron a acusar el esfuerzo defensivo y el desgaste físico.

El segundo gol llegó en el minuto 61, obra de Lamine Yamal, que recibió en la frontal y sacó un disparo potente y ajustado al palo, imposible para el guardameta. Un auténtico golazo que terminó de inclinar el partido del lado azulgrana y desató la ovación del Camp Nou.

Bernal pone la guinda a una tarde redonda

Con el encuentro ya controlado, Hansi Flick movió el banquillo para refrescar al equipo. Uno de los cambios más decisivos fue la entrada de Marc Bernal, que dejó una actuación sobresaliente. En el minuto 83, el joven centrocampista culminó una gran acción individual dentro del área, sentando a un defensor y definiendo con sangre fría para establecer el 3-0 definitivo.

El tramo final transcurrió sin sobresaltos, con el Barcelona gestionando el resultado y el Mallorca intentando sin éxito recortar distancias. Incluso hubo tiempo para el debut del canterano Tommy Marqués, que sumó sus primeros minutos con el primer equipo.

Próximo reto: la Copa en el Metropolitano

Con esta victoria, el Barça refuerza su candidatura al título liguero y ya pone el foco en su próximo compromiso: el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, que se disputará el próximo jueves en el Metropolitano.

Ficha técnica

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Casadó, Fermín López (Marqués, min. 84); Lamine Yamal (Bardghji, min. 78), Dani Olmo (Bernal, min. 67), Rashford (Ferran Torres, min. 67); Lewandowski (Cancelo, min. 78).

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, David López, Valjent, Mojica; Samu Costa (Morlanes, min. 77), Mascarell; Morey (Antonio Sánchez, min. 62), Torre (Darder, min. 62), Virgili (Mateo Joseph, min. 62); Muriqi (Llabrés, min. 77).

Goles: 1-0, min. 29: Lewandowski, 2-0, min. 61: Lamine Yamal, 3-0, min. 83: Marc Bernal

Árbitro: Quintero González (Comité Andaluz). Sin amonestados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports disputado en el Spotify Camp Nou con 44.301 espectadores.