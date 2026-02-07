Juan Antonio Pizzi, ex entrenador del Valencia, explica lo bueno del fichaje de Guido Rodríguez: "Aumentará su solidez defensiva"

El hispano-argentino, que entrenó al club de Mestalla en la temporada 2013/2014, cree que el centrocampista le puede dar un salto de nivel al equipo que entrena Carlos Corberán en una posición bastante importante en el fútbol actual

Juan Antonio Pizzi, quien fuera entrenador del Valencia CF en la temporada 2013/2014, ha hablado sobre el fichaje de Guido Rodríguez el cual está llamado a ser importante en el equipo que entrena Carlos Corberán en esta recta final de temporada. El hispano-argentino, que actualmente está en paro esperando una oportunidad para volver a los banquillos, se ha mostrado optimista con la llegada del centrocampista del que ha dicho que puede dar un plus importante al equipo valencianista.

"La llegada de Guido Rodríguez sin duda fortalecerá al equipo, le dará mayor equilibrio y aumentará significativamente su solidez defensiva, además del valor moral y de liderazgo que supone tener un jugador campeón del mundo en el equipo", ha dicho Juan Antonio Pizzi sobre Guido Rodríguez en una entrevista en WinWin, medio de comunicación de Egipto.

Por el momento, Guido Rodríguez no ha tenido demasiadas oportunidades. Primero porque llegó en los últimos días del mercado de fichajes de invierno y apenas le ha dado tiempo a entrenar con el resto de sus compañeros de equipo. A continuación porque ha sufrido unos pequeños problemas de estómago, al igual que Javi Guerra, que no le dejaron jugar contra el Real Betis y le limitaron los minutos en el encuentro de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club en el cual sólo disputó los últimos minutos.

Tampoco ayuda a que actualmente, Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, tiene plena confianza en Pepelu y Filip Ugrinic lo cual complica que Guido Rodríguez tenga más opciones de entrar en el equipo titular a pesar de que haya sido una apuesta del propio técnico de Cheste que intervino en primera persona para que el centrocampista argentino se decantara por fichar por el Valencia CF.

La continuidad de Guido Rodríguez en el Valencia CF, en el aire

El futuro de Guido Rodríguez no está ligado al Valencia CF ni mucho menos ya que todo está más en el aire que nunca. El centrocampista sólo ha firmado hasta el final de temporada y está por ver que siga más allá de esta campaña a pesar de que tanto el argentino como el club de Mestalla han manifestado el querer seguir juntos por más tiempo.

La realidad es que todo dependerá de los minutos de juego que pueda tener Guido Rodríguez en el Valencia CF en este final de temporada. El centrocampista ha fichado por el club de Mestalla con el objetivo de tener minutos y poder así regresar a la selección de Argentina con la que desea jugar el Mundial 2026.