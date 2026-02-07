Luis Milla, ex jugador del Valencia CF, señala a Peter Lim: "A la larga tiene al club dando bandazos, me apena verlo así"

El que fuera jugador del club de Mestalla, aunque para los más jóvenes es el padre del actual futbolista del Getafe CF, no se ha mordido la lengua para decir que el actual propietario es el principal responsable del declive deportivo de una entidad que está lejos de atravesar su mejor momento deportivo

Que la gestión de Peter Lim y de Meriton en el Valencia CF es mala es algo de lo que poca gente duda. Son múltiples las críticas las que reciben el actual máximo accionista del club de Mestalla el cual no piensa marcharse a pesar del declive deportivo que ha tenido la entidad en las últimas temporadas. Estar coqueteando con el descenso a Segunda división es algo que no gusta y que provoca que antiguos jugadores como Luis Milla no se muerdan la lengua a la hora de señalar a Peter Lim como culpable.

Luis Milla se ha sumado a la críticas de otros ex jugadores del Valencia CF, como es el caso de Santi Cañizares, dando su visión de la situación en la que se encuentra el club de Mestalla. El que fuera centrocampista valencianista, entre los años 1997 y 2001, no ha dudado en señalar a Peter Lim, actual dueño del club, al que ha acusado de no entender lo que significa la entidad.

"Me sabe mal ver al Valencia así porque le tengo un cariño muy especial. Está clarísimo que la gestión no es la correcta desde que Lim se hizo cargo. Hay gente que viene de fuera que no entiende la idiosincrasia de un club tan importante como el Valencia y del fútbol español, que es diferente. A la larga tiene al club dando bandazos, me apena verlo así", ha dicho Luis Milla en La Banda de À Punt.

El Valencia CF debe centrarse en LaLiga después de la eliminación en la Copa del Rey

Luis Milla, padre del actual centrocampista del Getafe CF, también ha explicado que sintió algo de impotencia al ver como el Valencia CF caía eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club. "Vi el partido contra el Athletic, es una pena. Da la sensación de que esta temporada le va a tocar pelear otra vez por no descender. Es lo que hay, es el nivel y esto es por la gestión, que es una muy mala gestión".

De este modo, Luis Milla ha dicho con claridad lo que le queda al Valencia CF en esta temporada: pelear por la permanencia en Primera división y evitar el descenso a Segunda división. Una nueva normalidad en el club de Mestalla que ya no es aquel equipo que siempre se clasificaba para jugar competiciones europeas y que incluso luchaba y gana títulos a los mejores clubes de España.