Cañizares atiza a Peter Lim y también a Corberán: "El Valencia no se plantea echarlo porque ha costado dinero"

El ex cancerbero che cree que la idea del entrenador está "fracasando" y sigue temiendo por el descenso, insistiendo en que todos deben apuntar al "quiste" que tiene al club en esta situación, que no es otro que el empresario sigapurense

El Valencia logró un balsámico triunfo en su visita al Getafe, rival directo en la lucha por la salvación, que le ha sacado de unos puestos de descenso que siguen pese a todo a un solo punto. Eso, unido a la victoria ante el Burgos que dio el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, ha hecho que las aguas se calmó en un poco en Mestalla, que estalló contra todos tras el último tropiezo en casa frente al Elche. Pero esta reacción no es suficiente para Santi Cañizares, que ja vuelto a mostrarse muy crítico.

En esta ocasión, además, el ex cancerbero no ha cargado solo contra los dirigentes del club che, apuntando también a la figura del entrenador, cuya continuidad no se discute por parte de quienes gobiernan la entidad. Pese a ello, el ex valencianista cree que lo único que frena su despido es una cuestión económica. "El equipo no está cumpliendo sus objetivos u eso quiere decir que su idea no está calando, eso quiere decir que está fracasando en su idea. No se plantean echar a Corberán porque ha costado dinero", destacó en el programa 'La Banda' de À Punt.

Las dudas con el mercado de enero

Además, tras la llegada de Umar Sadiq y en plena búsqueda de más refuerzos (un central, un mediocentro y en extremo), Cañizares cree que desde la estructura que comanda Ron Gourlay, CEO de Fútbol del club che, no tienen demasiado en cuenta la opinión de Corberán en este sentido. "No creo que esté participando en el mercado de invierno, porque si por él fuera habría un jugador ya. Entiendo que opina, pero el que tiene que firmar no le hace caso, luego ya veremos", señaló.

Elogia el compromiso de Gayà con el Valencia

Lo que sí queso defender el ex meta internacional es el compromiso de José Luis Gayà, que sacó pecho contra las críticas recibidas después de su vital tanto en el Coliseum. ·"Gayà demostró su valencianismo en el mejor momento de su carrera cuando hubo equipos más importantes que el Valencia para continuar su carrera y eso es para quitarse el sombrero. Él decidió ser un 'one club men', pero sabía hacia dónde se dirigía el Valencia. Él ha elegido esa carrera", comentó.

Palos a Peter Lim y su gestión

Por otro lado, Cañizares aprovechó la ocasión para volver a insistir en que el gran culpable de la situación del Valencia no es otro que Peter Lim, hacia el que ha dirigido infinidad de críticas. "El problema sigue aquí erradicado y no debemos nunca desviar el tiro, el problema es Peter Lim y su gestión y eso es lo que nos mantiene ahora mismo en un Valencia de mínimos, en un juego de mínimos, en un Valencia donde siempre venimos aquí a contar miserias en lugar de a contar cosas importantes", explicó.

"No veo a tres equipos peores que el Valencia en LaLiga"

Por todo ello, el ahora comentarista deportivo ni mucho menos se fía y sigue temiendo por el descenso a Segunda división. "No se sale de la zona de abajo, cuando te metes no se sale en un fin de semana, eso está claro. Se sale con mucho mejores resultados y más a largo plazo. Son tres puntos que sirven por supuesto que sí a la clasificación, que sirven también como un respiro, pero que desde luego no dejan ninguna tranquilidad deportiva, porque el equipo no jugó bien. Para tratar de tener una segunda vuelta plácida deberíamos de ver claramente tres equipos peores que el Valencia en la Liga, y yo creo que todavía no vemos al tercero, porque están implicados muchos equipos. Aquí el problema sigue instalado y es el quiste que tenemos con esta dirección que nos lleva sin ningún tipo de dudas en el largo plazo a una situación crítica. ¿Dónde estará el suelo de esa situación crítica? Eso es lo que no lo sé, pero es lo que de verdad debemos de sentir", insistió.

Apuesta por ir con todo en la Copa del Rey

Al menos, la ilusión se ha instalado entre el valencianismo con la marcha del equipo en la Copa del Rey, pues está a un partido, frente al Athletic en Mestalla, de poder colarse en las semifinales del torneo. "Entiendo que a la gente le ilusione, porque se ilusiona casi con cualquier cosa, hasta con el relato de Peter Lim, y la verdad es que esto es objetivo, algo que puedes tocar. Lo que está claro cuál es el objetivo, ahí si que hay que poner el once inicial contra Peter Lim", reiteró, dejando claro al mismo tiempo que Corberán debe ir con todo en la Copa pese a que la meta principal es la permanencia.

"Yo no creo que sea un problema utilizar a tus mejores jugadores para la Copa del Rey, porque si ganas tienes dos partidos más, que no es una carga de partidos tan importantes. Hay partidos entre semana, habrá algo más de agotamiento, y es tan sencillo detectar quiénes pueden aguantarlo. Creo que el equipo está perfectamente capacitado de jugar el primer partido de Copa. ¿Dónde está el problema? El mejor once titular tiene que disputar la Copa, porque regalar partidos no va en tu ADN y porque tienes una afición a la que debes mucho y podrías darles una noche para que se tomen una cerveza a tu salud. ¿Por qué va a ser eso un problema? Un jugador cuando ficha no pide cobrar menos por no jugar la Copa", sentenció.