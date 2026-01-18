Gayâ no puede más y rompe su silencio tras darle la victoria al Valencia en Getafe

El capitán valencianista, autor del único tanto del partido disputado frente al Getafe, ha respondido alto y claro a todos los que le han criticado en este tiempo

Gayà ha sido el autor del tanto del Valencia en el Coliseum.Cordon Press

José Luis Gayà ha callado bocas en Getafe y le ha dado una botella de oxígeno a su Valencia para continuar en Primera División. El capitán del conjunto che afirmó este domingo, después de marcar el gol de la victoria de su equipo en el Coliseum (0-1), que desde los once años lucha por el escudo 'ché' y que le sorprenden "cosas" que en ocasiones dicen de él.

"Lo importante es el equipo, que siempre está por encima de cualquier jugador. Yo solo quiero lo mejor para mi equipo, que es el Valencia, por el que llevo luchando por él durante muchos años y mucho tiempo aunque muchos no lo reconozcan. Lucho por este escudo desde los once años y me sorprenden muchas cosas que dicen de mí", ha recalcado en declaraciones a Movistar Plus.

Sobre el decisivo tanto que ha marcado, Gayà ha explicado que cuando anotó en el minuto 84 se le pasó por la cabeza que aún faltaban quince minutos para el final del choque y que el Valencia "aún iba a sufrir" porque el Getafe siempre pelea hasta el último instante.

"Al final hemos sacado carácter y garra y hemos conseguido tres puntos muy importantes. Mi gol, para nada me da paz y tranquilidad. Creo mucho en mí, sé las condiciones que tengo y al final creo muchísimo en mí y voy a creer hasta el último momento en mí", añadió.

Por último, explicó cómo fue la diana con la que batió a David Soria: "He visto que el balón estaba en posiciones interiores. Habíamos hablado que hoy me tocaba atacar un poco más por dentro y al final, desde esa posición he podido correr a la espalda y me ha salido y al final la he picado".

Lucas Beltrán, feliz por Gayà

El delantero argentino Lucas Beltrán afirmó que el Valencia, que sumó tres puntos este domingo en su visita al Getafe (0-1), merecía una victoria y aseguró que les da “un empujón para cambiar la dinámica”.

“Esperemos que vengan muchas más y cambiar la dinámica con la que veníamos. Siempre confiamos en el trabajo que hacemos todas las semanas. Es un grupo increíble, que trabaja al máximo todos los días, el cuerpo técnico nos da muchas variables… nos lo merecemos y vamos a seguir trabajando porque es la única manera de seguir adelante”, dijo en declaraciones a los medios oficiales del club valenciano.

Por otro lado, Beltrán valoró el gol de José Luis Gayà: “Se lo merece. Los delanteros somos los primeros en querer marcar o dar asistencias, pero lo importante siempre es el Valencia y hoy le tocó a Gayà. Estamos muy contentos por él, trabaja mucho, es nuestro capitán y nuestro ejemplo a seguir”.

Por último, el atacante valencianista ha hecho un primer llamamiento a Mestalla para el próximo partido liguero: “A partir de mañana ya a pensar en el Espanyol y jugaremos en casa, con nuestra gente, y esperamos darle una alegría porque se la merecen”.