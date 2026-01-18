Getafe - Valencia: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 20 de LaLiga

Getafe y Valencia se miden con el objetivo de volver a la senda del triunfo, algo que no conocen desde hace más de cinco jornadas

El partido que abre la jornada dominical enfrenta a Getafe y Valencia en El Coliseum, en un choque vital para dos equipos que acumulan varias jornadas sin conocer la victoria.

El Getafe llega a la cita situado en la duodécima posición con 21 puntos, los mismos que Real Sociedad y Girona. El conjunto dirigido por Bordalás necesita reencontrarse con el triunfo de manera urgente si no quiere seguir perdiendo posiciones, algo que no consigue desde el 28 de octubre. El factor campo puede ser clave: la última victoria azulona llegó en el Coliseum, donde el equipo ha sumado 11 puntos en nueve partidos, y la afición volverá a empujar para romper la mala racha.

El Valencia, por su parte, atraviesa una situación delicada. El conjunto che es antepenúltimo de LaLiga con 17 puntos, aunque se encuentra a solo uno de salir de los puestos de descenso. La presión es máxima y una nueva derrota podría volver a poner en peligro el puesto de Carlos Corberán. Los blanquinegros no ganan desde el 21 de noviembre y, en los últimos cinco encuentros, solo han sumado tres puntos, ante Elche, Mallorca y Sevilla. Además, su rendimiento a domicilio es muy pobre: solo tres puntos obtenidos en nueve salidas, un dato que complica aún más sus opciones en el Coliseum.

El balance histórico entre ambos equipos favorece al Valencia. En los 46 enfrentamientos disputados, los che se han impuesto en 22 ocasiones, frente a 14 victorias del Getafe y 10 empates.

Getafe CF - Valencia CF: fecha y horario del partido de la jornada 20 de LaLiga 25/26

Este encuentro entre el Getafe y el Valencia, tendrá lugar este domingo 18 de enero a las 14:00 horas, en el estadio El Coliseum.

Getafe CF - Valencia CF: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigésima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), así como por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange el dial 111), ofreciendo la emisión en alta definición para una experiencia más completa. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Getafe CF - Valencia CF: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Getafe y el Valencia, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la vigésima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.