El Valencia acelera el fichaje del central con dos nuevos nombres en Portugal: St. Juste y De Haas

Tras ser relacionado desde Alemania el joven Amenda, ahora desde el país vecino surgen dos opciones más económicas pues ambos acaban contrato el 30 de junio; la intención de Gourlay es la de cerrar la incorporación cuanto antes

La plantilla del Valencia retoma este martes los entrenamientos con la mente puesta ya en el partido de octavos de final de la Copa del Rey frente al Burgos CF, que se disputará este jueves en El Plantío. Carlos Corberán intentará aprovechar el torneo copero para volver a la senda del triunfo y que este le sirva para enderezar el rumbo en LaLiga, donde el equipo está ahora mismo en puestos de descenso.

Mientras tanto, Ron Gourlay sigue peinando el mercado en busca de refuerzos, siendo ahora mismo el fichaje de un central la prioridad en Mestalla. De hecho, la intención del CEO del club valenciano es la de acelerar dicha contratación a poder ser a esta misma semana, de ahí que los nombres hayan comenzado a surgir con celeridad. Si ayer era Tribuna Deportiva quien desvela los contactos con Aurèle Amenda, central de 22 años del Eintracht de Frankfurt, ahora han sido algunos nombres más para reforzar el eje de la zaga.

De Haas y St. Juste, dos centrales que acaban contrato el 30 de junio

En la agenda de Gourlay también está el nombre de Justin de Haas, central de 25 años del FC Famalicao portugués, según apunta Superdeporte. El defensa neerlandés ya estuvo el pasado verano en la órbita del Real Oviedo, pero finalmente continuó en Portugal, sin embargo, el zaguero no ha renovado en estos meses y acaba contrato el próximo 30 de junio, situación que podría aprovechar el Valencia para llevárselo a un precio más asequible de los cuatro millones en los que está valorado. El Famalicao sabe que De Haas no va a renovar, por lo que este mercado de enero se presenta como la última oportunidad para sacar algo de beneficio por el central zurdo.

Pero hay un nombre más para la defensa che que ha sido relacionado en las últimas horas. Se trata del también neerlandés Jeremiah St. Juste, de 29 años y que milita en el Sporting de Portugal, y que como su compatriota del Famalicao, también acaba contrato el próximo 30 de junio de 2026, tal y como apunta Matteo Moretto.

La situación de St. Juste invita a pensar en una salida cantada en este mes de enero pues no entra en los planes y a comienzos de temporada fue relegado al Sporting B tras no salir en el mercado de verano. El Sporting pagó en 2022 unos diez millones de euro por su fichaje el Mainz 05 alemán y todo apunta a que saldrá ahora por un precio más que asequible.