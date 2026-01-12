Amenda, el deseado para ser el recambio de Diakhaby en la defensa del Valencia

El joven central del Eintracht de Frankfurt está en la agenda del Valencia y ya se han producido los primeros contactos para que refuerce el eje de la zaga, una prioridad para Corberán

Tras la llegada de Umar Sadiq para reforzar el ataque del Valencia, el club che centrará su prioridad en encontrar un defensa centra en el mercado con el que paliar la baja de Mouctar Diakhaby hasta final de temporada. De esta forma, Ron Gourlay ha puesto sus ojos en el joven central suizo Aurèle Amenda, de 22 años, que milita en el Eintracht de Frankfurt.

Aunque son varios los candidatos que maneja el club para el puesto de central, el suizo es uno de los nombre que más gusta en Mestalla tal y como ha informado Tribuna Deportiva. Amenda está contando con poco protagonismo en la Bundesliga, donde solo ha jugado 243 minutos repartidos en siete encuentros (dos de ellos como titular), aunque también ha participado en la Champions League, donde ha sumado 133 minutos en cuatro duelos, siendo titular en uno de ellos, frente el Liverpool (1-5).

No es un nombre nuevo en la agende del Valencia, pues ya estuvo sobre la mesa durante el pasado mercado de verano, cuando finalmente el club che se decidió por la contratación de José Copete. Amenda aportaría poderío físico y sobre todo fortaleza aérea gracias a su 1,94 metros de altura.

Amenda llegó al Eintracht hace dos años, en enero de 2024, a cambio de 9,5 millones de euros, aunque se quedó a préstamo en su club de procedencia, el Young Boys, hasta el verano de 2024, cuando ya se incorporó a las filas del club germano, con el que ha jugado un total de 577 minutos en 24 encuentros.

Corberán prioriza la llegada de un central

Este mismo fin de semana Carlos Corberán, en la rueda de prensa previa al choque frente al Elche, el técnico che desvelaba que difícilmente podría volver a contar con Diakhaby antes de que acabara la temporada. "Desafortunadamente, la recuperación de la lesión de Diakhaby conllevará más de cuatro meses, algo más de cuatro meses. El tiempo de pronóstico está estipulado más o menos por los servicios médicos, por lo tanto, es difícil que pueda volver a jugar esta temporada", admitía Corberán, quien dejaba claro que el fichaje de un central es una prioridad para el equipo.

"Es una pena porque es un jugador que sabemos lo importante que es para nosotros. Venía de superar una lesión en el mismo músculo y, desafortunadamente, ha tenido una nueva lesión en distinta zona, pero en la misma pierna. La intervención ha sido positiva, ya desearle la mejor recuperación y, evidentemente, el club va a ir al mercado en busca de reforzar esa posición, es una prioridad", confirmaba.