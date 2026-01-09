Nuevo varapalo para Diakhaby y el Valencia: decide pasar por el quirófano

El central se perderá lo que resta de temporada después de que haya tomado la decisión de operarse de la lesión de los isquiotibiales que sufrió en el último partido de LaLiga contra el RC Celta. Un contratiempo que obliga al Valencia CF a moverse en el mercado de fichajes de invierno

El Valencia CF sufre un nuevo contratiempo de cara a lo que resta de temporada después de que Mouctar Diakhaby haya tomado la decisión de operarse de la grave lesión muscular en los isquiotibiales que sufrió en el último partido de LaLiga disputado contra el RC Celta. El central pasará por el quirófano y se perderá lo que resta de temporada. Esto obliga al Valencia CF a moverse en el mercado de fichajes de invierno ya que ahora, más que nunca, necesita incorporar a un central para mejorar al equipo que entrena Carlos Corberán.

Mouctar Diakhaby se perderá lo que resta de temporada

Mouctar Diakhaby, central del Valencia CF, después de reflexionar y pensarlo bien, ha decidido que tiene que operarse de la lesión en los isquiotibiales que sufrió en el partido contra el RC Celta según informa AS. Al central se le vio renqueante durante buena parte de ese encuentro, haciendo incluso gestos de desaprobación, pero al final disputó todo el encuentro.

Una vez el Valencia CF regresó a su ciudad natal, el central fue sometido a pruebas médicas en las cuales se le detectó que la lesión muscular era más grave de lo inicialmente previsto, existiendo la posibilidad de que Mouctar Diakhaby tuviera que pasar por el quirófano tal y como va a ocurrir al final.

Una decisión que va a hacer que Mouctar Diakhaby, a sus 29 años, se pierda lo que resta de temporada salvo que la recuperación se acelere mucho. Un fuerte golpe para el Valencia CF que pierde a uno de sus centrales lo cual hace que tenga que moverse en el mercado de fichajes de invierno en busca de un futbolista para esa posición.

El Valencia CF acelera para fichar un central y se lo piensa con Eray Cömert

Debido a la grave lesión que ha sufrido Mouctar Diakhaby, el Valencia CF está ahora obligado a moverse en el mercado de fichajes de invierno donde el siguiente paso es fichar, sí o sí, a un central que mejore el nivel de esa posición que hay en la plantilla que tiene a su disposición Carlos Corberán.

No le queda otra al club de Mestalla que actualmente se queda en la posición de central con César Tárrega, José Copete y Eray Cömert. Un Eray Cömert que era uno de los jugadores señalados para salir del Valencia CF en este mes de enero, pero ahora su marcha se queda en punto muerto por la lesión y a la espera de ver cómo evoluciona el propio mercado. Básicamente por el Valencia CF no va sobrado de efectivos en el centro de la zaga.