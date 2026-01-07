Tras cerrar el fichaje de Umar Sadiq, el siguiente paso del Valencia en el mercado de invierno

Debido a su delicada situación en la clasificación de LaLiga, está en puestos de descenso a Segunda división, el equipo que entrena Carlos Corberán está apretando para conseguir los refuerzos que suban el nivel de la plantilla para lograr el objetivo de la permanencia en Primera división

El Valencia CF se ha quedado sin margen de maniobra debido a su mal comienzo de temporada que lo tiene situado en los puestos de descenso a Segunda división con 16 puntos. El equipo que entrena Carlos Corberán necesita fichajes ya para subir el nivel de su plantilla si desea conseguir el objetivo de lograr la permanencia en Primera división. Una vez cerrado el refuerzo de Umar Sadiq, del que se espera confirmación oficial próximamente, la nueva dirección deportiva que ha montado Ron Gourlay, CEO del club de Mestalla, se centra en mejorar la posición de central que es su siguiente paso en este mercado de fichajes de invierno.

El Valencia CF no se va a detener una vez ha llegado a un principio de acuerdo con la Real Sociedad para el traspaso de Umar Sadiq y ahora está centrado en la incorporación de un central el cual era otro de sus objetivos prioritarios en este mercado de fichajes de invierno.

El Valencia CF necesita un futbolista que eleve esa posición ahora porque los futbolistas que tiene actualmente en plantilla no está cumpliendo con las expectativas. César Tárrega ha bajado mucho el nivel en comparación con la temporada pasada, Mouctar Diakhaby vuelve a estar lesionado y en esta campaña apenas ha podido jugar, Copete ha subido un poco su nivel, pero aún está lejos de rendir correctamente y Eray Cömert no cuenta para Carlos Corberán.

Debido a ello, el Valencia CF va a por un central, estando abierto a mejorar otras posiciones siendo las de centrocampista y extremo las otras en las que la dirección deportiva está trabajando. De hecho, el club de Mestalla ha sondeando la incorporación de Jack Harrison, extremo del Leeds United.

El primer refuerzo que ha dejado el Valencia CF visto para sentencia es el de Umar Sadiq al que quería tener desde el verano. Finalmente, Carlos Coberán y el Valencia CF han accedido a pagar algo más de tres millones de euros por Umar Sadiq a la Real Sociedad, pudiendo llegar esa cantidad de dinero a los 4'5 millones de euros si se cumplen todos las variables acordadas.