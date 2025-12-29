El Valencia amplía su radar en el mercado de fichajes de invierno y pregunta por un extremo: Jack Harrison

La nueva dirección deportiva que ha construido Ron Gourlay tiene como prioridad reforzar las posiciones de delantero centro, centrocampista y central, pero no descarta mejorar otras demarcaciones. Es por ello que pide información sobre la situación de algunos futbolistas que tiene bien controlados

El Valencia CF está en una situación deportiva muy delicada ya que el riesgo de descenso a Segunda división es más que real al sólo contar con un punto de ventaja sobre los equipos que están en esa zona de peligro máximo. Para escaparse de la quema, el Valencia CF sabe que tiene que reforzar la plantilla de la que dispone Carlos Corberán. Ron Gourlay, CEO del club valencianista, ha montado una nueva dirección deportiva y tiene como objetivo reforzar las posiciones de delantero, centrocampista y central, pero no descarta reforzar otras demarcaciones como la de extremo, habiendo preguntado por Jack Harrison, del Leeds United.

El Valencia CF mueve ficha por Jack Harrison, extremo del Leeds United

El Valencia CF está centrado en la contratación de un delantero, siendo Umar Sadiq el preferido, así como en la de un centrocampista y un central zurdo preferiblemente, pero eso no implica que el equipo de Mestalla no esté abierto a realizar más incorporaciones. Fichajes que están condicionados a las salidas ya que, por el momento, la nueva dirección deportiva valencianista, recién construida, sólo podría hacer dos ya que sólo quedan dos dorsales libres, el 2 y el 6.

Con todo, el Valencia CF quiere estar preparado para cuando se produzcan las marchas y es por ello que se está moviendo en el mercado por si puede incorporar a jugadores que aumenten el nivel del equipo. La nueva dirección deportiva se ha fijado en un extremo del Leeds United: Jack Harrison según apunta el compañero Matteo Moretto.

El Valencia CF ha pedido información sobre la situación de Jack Harrison y está abierto a que el inglés llegue en calidad de cedido.

Jack Harrison, extremo de 29 años, ha perdido protagonismo en el Leeds United

Jack Harrison, de 29 años, es un futbolista no muy conocido en el fútbol español, pero con un bagaje en el inglés. El atacante ha pasado por las canteras del Liverpool, del Manchester United y luego se unió al Manchester City, pero en ningún lado terminó de convencer, fichándolo el Leeds United en el verano de 2021 por casi 13 millones de euros.

Es en el Leeds United, tras una cesión en el Everton, en donde Jack Harrison ha encontrado la estabilidad, pero todo se ha torcido en las últimas semanas en donde el extremo ha perdido todo el protagonismo que estaba teniendo. Jack Harrison, en los últimos 7 partidos de la Premier League, sólo ha jugado 1 minuto, contra el Brentford.

Esta situación ha sido detectada por el Valencia CF que se ha interesado en la cesión de un Jack Harrison que tiene contrato con el Leeds United hasta el 30 de junio de 2028. Un Leeds United con el que el Valencia CF mantiene buenas relaciones ya que no hay que olvidar que Largie Ramazani es un jugador que está cedido por el club inglés.