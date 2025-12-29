El coste del fichaje no es el único problema para el fichaje de Umar Sadiq: su salario también

El delantero de la Real Sociedad es el objetivo número uno del Valencia CF para reforzar la posición de delantero centro, pero la cantidad de dinero que exige el club txuri-urdin más el sueldo del nigeriano hace que la operación no se materialice ya que Peter Lim, dueño de la entidad valencianista, tampoco es muy dado a desembolsar mucho dinero

Umar Sadiq es el delantero que desea Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, para reforzar a su equipo de cara al final de temporada. Un deseo que comparte el propio nigeriano que quiere volver al club de Mestalla, en donde estuvo cedido durante la campaña pasada, desde hace meses, pero la operación no se culmina, básicamente, porque la propiedad del Valencia CF no está dispuesta a desembolsar la cantidad de dinero que exige el club txuri-urdin para dar luz verde al traspaso de Umar Sadiq.

El coste de Umar Sadiq para el Valencia CF ascendería a casi 10 millones de euros entre traspaso y salario

No ha cambiado demasiado la situación en la negociación por Umar Sadiq. No hay acuerdo entre la Real Sociedad y el Valencia CF. El club de Mestalla presentó una propuesta de cesión que ha sido desestimada por la Real Sociedad que sigue exigiendo un traspasado para permitir la salida del nigeriano a pesar de que no cuenta con él y de que están deseando quitárselo de encima.

Es ahí donde radica el problema que tiene el Valencia CF para conseguir el fichaje de Umar Sadiq. Tal y como informa SER Deportivos Valencia, la propiedad del club de Mestalla, Peter Lim y Meriton, por el momento no es partidaria de abonar los 4'5 millones de euros que exige la Real Sociedad para el traspaso del delantero que más le gusta a su entrenador Carlos Corberán.

Al margen de ello, el otro problema es que el Valencia CF tendría que hacerse cargo del salario del delantero el cual asciende a algo más de 3 millones por temporada.

De este modo, el coste total del fichaje de Umar Sadiq para el Valencia CF ascendería a los 9'5 millones de euros, casi 10 millones de euros. Una cantidad excesiva para Peter Lim y Meriton que prefiere esperar a que se vaya consumiendo el mercado de fichajes de invierno para que la Real Sociedad rebaje sus pretensiones económicas. Una estrategia que, por cierto, ya intentó el pasado verano y no le salió bien.

Por tanto, las negociaciones por Umar Sadiq entre Valencia CF y Real Sociedad siguen bloqueadas y habrá que esperar que se sucedan los acontecimientos en las próximas semanas.

Umar Sadiq, delantero de la Real Sociedad, quiere fichar por el Valencia CF

Umar Sadiq, mientras se suceden las negociaciones entre la Real Sociedad y Valencia CF, se sigue entrenando con profesional con el equipo txuri-urdin que ya se ejercita a las órdenes de Pellegrino Matarazzo, su nuevo entrenador.

El de Nigeria desea dar por cerrada su etapa en la Real Sociedad, en donde nunca a podido dar su mejor nivel de juego, y quiere fichar por el Valencia CF, como ya ha demostrado incluso públicamente. Ya estuvo en el equipo de Mestalla durante el final de la pasada temporada en donde marcó 6 goles en 19 partidos, dejando unas grandes sensaciones. Es por ello, que el Valencia CF, que también acabó muy contento con el rendimiento del africano, lo quiere fichar de manera definitiva.