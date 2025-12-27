El Valencia presenta una oferta de compra por Umar Sadiq: lo que pide la Real Sociedad

El club che está dispuesto a hacer un esfuerzo para adquirir el pase del delantero nigeriano, en lugar de solicitar una cesión, pero está lejos de las pretensiones de la entidad donostiarra

Al igual que sucedió el pasado verano, el nombre de Umar Sadiq promete protagonizar uno de los culebrones del inminente mercado de enero. El nigeriano quiere regresar a toda costa al Valencia, donde ya jugó cedido con éxito en la segunda mitad de la pasada campaña. En Mestalla, por su parte, suspiran también por volver a contar con sus servicios, avalado especialmente por Carlos Corberán. Y como tercera pata de esta historia está la Real Sociedad, que anhela encontrarle una salida a un jugador cuyo fichaje supuso un desembolso de 20 millones de euros, convirtiéndose a la postre en un auténtico fracaso.

¿Qué falta entonces para que encajen todas las piezas de este puzzle? Pues como siempre sucede en estos casos, el acuerdo económico entre clubes. El delantero sí lo tendría ya todo arreglado con el conjunto che. De hecho, también lo tenía acordado en verano, cuando se cerró en banda a aceptar otras ofertas, como la del Girona, para apretar y hacer valer su trato con los valencianistas. Pero el club donostiarra se mantuvo firme y no cedió. Antes que 'regalarlo' prefirió darle dorsal y dejarlo en su plantilla, pese a no contar para Sergio Francisco.

Los números de Umar Sadiq

Finalmente, el ya destituido técnico oriotarra se animó a darle alguna oportunidad. Lo puso en liza en cinco encuentros en LaLiga y otros dos de la Copa del Rey. 275 minutos en total en los que ha firmado un gol, frente al modesto Reus, y dos asistencias. Pero según informe Deportes Cope, Pellegrino Matarazzo, antes siquiera de dirigir su primer sesión al frente de la Real Sociedad este próximo lunes, ya ha tomado la decisión de abrirle la puerta a Umar Sadiq.

Esto ha animado al Valencia a pasar a la acción. Días atrás se apuntó incluso la cercanía de un acuerdo que en realidad se encuentra lejos. Y es que en Anoeta siguen en sus trece de recuperar buena parte de lo invertido por un futbolista que tiene contrato en vigor hasta 2028, lo que alarga hasta esa fecha la amortización pendiente. Así, según apunta Tribuna VCF, desde Mestalla ya han lanzando una primera oferta formal, que en este caso no sería por una cesión, sino por un traspaso definitivo, pero la misma anda lejos de lo que solicita Jokin Aperribay.

Entre 4 y 5 millones de euros

No ha trascendido la cuantía de la propuesta che, que haría de ese modo un esfuerzo para trata de contentar a Corberán, pues en principio la idea era solo optar a préstamos para reforzar la plantilla en enero. Lo que parece difícil es que Peter Lim abra el grifo lo suficiente como para llegar a las exigencias de la entidad realista, que pretende ingresar entre 4 y 5 millones de euros por el africano, lo que se corresponde con el valor teórico que le otorga la web especializada Transfermarkt.

Las alternativas a Umar Sadiq

Además del delantero, el Valencia pretende incorporar a un central, un mediocentro defensivo y, como guinda, un extremo. Por ello, no resulta fácil llegar a lo que pide la Real Sociedad. En su lugar, se manejan otras alternativas como las del neerlandés Thijs Dallinga, del Bolonia, o el rumano Louis Munteanu, del Cluj.