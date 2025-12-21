Umar Sadiq dice 'sí' a su fichaje por el Valencia

A la salida del partido entre el Levante y a Real Sociedad, Umar Sadiq fue preguntado sobre si hay opción real de volver al Valencia. El nigeriano sonrió y asintió con la cabeza respondiendo que 'sí' e ilusionando al valencianismo

El mercado de fichajes en el Valencia se antoja como el clavo ardiendo al que agarrarse para salvar una temporada que se ha vuelto muy oscura en Mestalla. La llegada de Ron Gourlay a la dirección deportiva comenzó con un mercado muy movido, aunque poco efectivo en cuanto a resultados. Danjuma fue la mejor incorporación, junto a Agirrezabala. Los problemas en ataque siguen condicionando el rendimiento del equipo, por lo que en el club siguen pensando en Umar Sadiq, que dice 'sí' a su fichaje por el Valencia.

Umar Sadiq dice que 'sí' a la opción de fichar por el Valencia

El delantero de la Real Sociedad fue convocado por Ansotegi para el duelo de la jornada 17 ante el Levante, aunque, una vez más, se quedó sin jugar. A la salida del encuentro, en zona mixta, los compañeros de Radio Marca preguntaron al nigeriano si había alguna opción de que pudiera fichar por el Valencia. El atacante de la Real Sociedad, miró a cámara, sonrió y asentó con la cabeza diciendo que 'sí'. Las imágenes, rápidamente, se hicieron virales, en especial en la ciudad mediterránea dónde esperan con los brazos abiertos a Umar Sadiq.

El nigeriano es una de las prioridades que ha subrayado Carlos Corberán a la dirección deportiva que estuvo cerca de la contratación del 'txuri-urdin' en verano, pero la negativa de la Real Sociedad frenó los planes del Valencia con Umar Sadiq. El delantero de blanquiazul estuvo el curso pasado cedido en Mestalla, siendo uno de los hombres más destacados para Carlos Corberán que logró cambiar el rumbo del Valencia, en gran parte, por los goles del africano.

Umar Sadiq es el fichaje deseado por Carlos Corberán

En la reunión que concretó Ron Gourlay a media noche, tras el empate 1-1 del Valencia ante el Mallorca, con Carlos Corberán apareció el nombre de Umar Sadiq. El delantero sigue siendo una prioridad para el club valencianista, aunque no están dispuestos a asumir el riesgo del pasado mercado, que apuraron su fichaje hasta el final, recibiendo la negativa de los donostiarras y quedándose sin el delantero. En caso de que la Real Sociedad se niegue a dejar salir a Sadiq, el Valencia girará el timón para cerrar el capítulo del nigeriano y buscar una referencia en ataque en el mercado de fichajes. El Valencia se ve con posibilidades reales de traer de vuelta a un Umar Sadiq que vuelve a tener una nueva oportunidad en este mercado de fichajes para abandonar la Real Sociedad, que mantiene el pensamiento de hacer caja con el atacante para recuperar parte de la inversión realizada en su día.