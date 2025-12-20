Reunión urgente en el Valencia: Carlos Corberán, Umar Sadiq y el mercado de fichajes

En el Valencia, tras el empate ante el Mallorca, la dirección deportiva se reunión con Corberán para escuchar las necesidades del entrenador de cara al mercado de fichajes. Entre los planes del técnico che aparece los nombres de Umar Sadiq y de un central. El delantero de la Real Sociedad es la la prioridad en Mestalla, aunque todo dependerá si el club vasco se cierra o no en torno a su venta

La situación del Valencia, con el empate ante el Mallorca en Mestalla, se agrava. Los valencianistas siguen metidos en la parte baja de la clasificación con opciones de terminar la jornada en puestos de descenso. Carlos Corberán no toca con la tecla indicada y la hincada valencianista, cansada de su equipo, carga contra todos los responsables de la dirección que está tomando el club en los últimos años. El riesgo de descender es cada jornada mayor y el club ya baraja diferentes escenarios para evitar perder la categoría. Por ello, tras el choque de la jornada 17, Ron Gourlay convocó una reunión urgente con su equipo y Carlos Corberán para mostrar el apoyo al técnico y preparar, junto al entrenador, el mercado de fichajes de enero dónde vuelve a aparecer el nombre de Umar Sadiq.

Carlos Corberán, presente en la reunión de la dirección deportiva del Valencia de cara al mercado de fichajes

Sobre la hora de la medianoche, Ron Gourlay concretó una reunión con Carlos Corberán y el equipo de la dirección deportiva para asentar las bases de un mercado de fichajes que supone la única esperanza para cortar de raíz con los malos resultados y remontar en la clasificación. Como Kiat Lim anunció en la Junta de Accionistas, Carlos Corberán cuenta con todo el apoyo del Valencia, aunque un sector de la afición cargue contra el propio entrenador.

Ron Gourlay reforzó el apoyo al técnico y por ello lo tiene en cuenta a la hora de acudir al mercado de fichajes. En verano, el trabajo se quedó a medio hacer y es por ello que el director deportivo quiere, en enero, terminar el proyecto que comenzó en julio. Carlos Corberán presentó ante Gourlay las necesidades de su equipo, haciendo especial hincapié en la punta de ataque y en los centrales, según destaca El Desmarque.

Umar Sadiq, la prioridad del Valencia para reforzar el ataque

Para reforzar la parcela más adelantada del terreno de juego, el Valencia señala a Umar Sadiq como prioridad. El nigeriano de la Real Sociedad ya estuvo el curso pasado cedido en Mestalla, siendo uno de los hombres más destacados para Carlos Corberán que logró cambiar el rumbo del Valencia, en gran parte, por los goles del africano.

El delantero sigue siendo una prioridad para el club valencianista, aunque no están dispuestos a asumir el riesgo del pasado mercado, que apuraron su fichaje hasta el final, recibiendo la negativa de los donostiarras y quedándose sin el delantero. En caso de que la Real Sociedad se niegue a dejar salir a Sadiq, el Valencia girará el timón para cerrar el capítulo del nigeriano y buscar una referencia en ataque en el mercado de fichajes.