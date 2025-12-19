Valencia 1-1 Mallorca: Mestalla se queda a medias

Un nuevo despiste a balón parado hizo que el cuadro che tuviese que ir a remolque. Pero aunque logró el empate y gozó de ocasiones para firmar la remontada, no hubo acierto y el equipo de Corberán puede caer este domingo a la zona de descenso

Valencia y Mallorca firmaron un empate a uno con diferente sabor para cada equipo. Los bermellones fueron capaces de adelantarse en el marcador en una acción de estrategia, pero desde ese momento fue el cuadro che el que buscó con más insistencia el gol y lo encontró en el arranque de la segunda mitad por medio de Hugo Duro. Sin embargo, no hubo felicidad plena en Mestalla, que se quedó con las ganas de una remontada merecida por ocasiones, viendo cómo los de Corberán siguen con solo un punto sobre el descenso y pendientes de lo que hagan este domingo el Girona ante el Atlético de Madrid y Osasuna frente al Alavés.

De inicio, ninguno de los dos equipos consiguió hacerse con el control, dando pie a un guion de partido abierto en el que se producían acercamientos a ambas porterías sin que apenas pasase el balón por el centro del campo. Tampoco es que Mestalla disfrutase de un carrusel de ocasiones. Pero sí avisó Gayà a los 7 minutos con un centro-chut que no encontró portería y acto seguido fue el propio lateral zurdo el que se erigió en salvador para despejar el centro de Muriqi y evitar el disparo franco de Antonio Sánchez.

Debilidad che a balón parado

Poco a poco, no obstante, los bermellones fueron creciendo, conteniendo al conjunto che en defensa y saliendo en ataque con velocidad en sus triangulaciones. Así, avisó el velocísimo Jan Virgili en el 14’ con un disparo envenenado que despejó Agirrezabala. Y cuando el Valencia parecía despertar, mazazo a balón parado de los de Arrasate. Antonio Sánchez puso al área una falta lejana que cabeceó en el segundo palo Raíllo y Samu Costa, libre de marca, la empaló para fusilar a Agirrezabala con un gran chut a botepronto en el 23'. El disparo del luso fue buenísimo, pero no fue menos importante el despiste defensivo de un conjunto che que ha encajado ya 9 goles en acciones de estrategia en LaLiga.

Mereció el empate el Valencia antes del descanso

Entre los nervios de una grada impaciente, les costó reaccionar a los de Corberán, atascados en sus insistentes intentos de entrar por fuera. No tardaron en aparecer los pitos de la afición en Mestalla. Pero ese pareció ser el acicate que llevó a los locales a encerrar a su rival durante un cuarto de hora, mordiendo en cada balón para merecer un empate más por acumulación que por calidad y más por ímpetu que por claridad. También se reclamó un penalti por manos de Valjent tras un disparo de Beltrán. Pero el árbitro, a instanciar del VAR, no vio nada punible y el 0-1 se mantuvo al llegar al descanso.

Vendaval del Valencia para arrancar el segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, nada cambió. El Valencia salió con toda la cuerda dada, dispuesto a lograr el empate cuanto antes, y lo encontró a los 52 minutos con un cabezazo a placer de Hugo Durom en pugna con Maffeo, tras el centro de Thierry Correia, que se convirtió en un puñal por la diestra. No se detuvo ahí el cuadro che, que siguió apretando y rozó el segundo con un cabezazo de Gayà que se estrelló en el palo y otro remate con la testa de Beltrán que se encontró con la pierna milagrosa de Leo Román.

Fueron minutos frenéticos, aunque poco a poco los bermellones también fueron encontrando más espacios y rozaron el segundo con gol anulado a Muriqi por fuera de juego o un disparo potente de Mateo Joseph que se marchó fuera por poco. Aún quedaba tela por cortar, pero al Valencia le sobraron ganas y le faltó de nuevo la calidad necesaria para encontrar el último pase. Aún lo intentó Danjuma con un disparo mordido o Beltrán con otro cabezazo, pero no hubo acierto y el empate supo a poco a un Valencia que sigue mirado de reojo al descenso.

Ficha técnica:

Valencia CF: Agirrezabala, Thierry Correia (Foulquier 76'), Copete, Tárrega, Gayá, Pepelu, Ugrinic (Javi Guerra 71'), Luis Rioja (Ramazani 71'), André Almeida (Danjuma 76'), Lucas Beltrán (Diego López 87') y Hugo Duro.

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Martin Valjent, Raíllo, Johan Mojica; Samu Costa, Morlanes (Sergi Darder 58'), Antonio Sánchez (Morey 87'); Jan Virgili (Kumbulla 65'), Muriqi y Mateo Joseph (Asano 87').

Árbitro: Alejandro Quintero González (Comité Andaluz). Amonestó al local Ugrinic y a los visitantes Samu Costa y Leo Román, así como al técnico che, Carlos Corberán.

Goles: 0-1 (23') Samu Costa; 1-1 (52') Hugo Duro.

Incidencias: Encuentro de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Mestalla.