Hugo Duro comparte el enfado de la afición: "A mí me encanta ser jugador de Valencia, pero me toca apretar el culo y aguantar la crítica del aficionado, que por algo será"

El delantero volvió a marcar en casa para rescatar un punto en un igualado partido ante el Mallorca, aunque como él mismo reconoció, queda mucho por mejorar: "No podemos dar tantas facilidades"

Hugo Duro volvió a salvar un punto para el Valencia en Mestalla, en esta ocasión no fue en el tiempo añadido como ante el Sevilla y frente al Mallorca quedaba mucho más tiempo para darle la vuelta al marcador pero finalmente hubo reparto de puntos entre ches y bermellones para acabar el 2025. Un punto que a decir verdad deja a ambos con un sabor agridulce pero sobre todo a un Valencia que podría acabar el año en puestos de descenso si gana el Girona y empata Osasuna.

Por todo ello, el delantero del Valencia fue uno de los encargados de dar la cara tras el choque y analizar lo sucedido sobre el terreno de juego a los hombres de Corberán, mostrándose autocrítico. "Falta pulir detalles, estar más atento, tener una mayor madurez competitiva, porque si sabemos que nos está penalizando tanto el balón parado, no podemos dar tantas facilidades, porque sabemos que el Mallorca es un arma muy peligrosa que tienen. Tampoco es plan de estar aquí criticando al equipo, porque más que nunca nos tenemos que apoyar, que sí, que sabemos de ese problema que tenemos, pues a trabajarlo más, a apretar el culo y a la vuelta hablaremos de ello y a corregirlo", explicaba para los medios oficiales del club valencianista.

Siguen escapándose puntos en Mestalla y la afición se cansa

"El público tiene su derecho de criticar, animar, ellos llevan muchos años aquí, saben lo que nos pueden dar, saben lo importantes que son, saben que también en momentos difíciles a veces puede ser muy exigente, pero si lo deciden así, están en todo su derecho, esto es el Valencia Club de Fútbol y quien no esté dispuesto a aguantar pitos, mala suerte. Somos el Valencia, aguantar, apretar el culo, madurez, como te digo y tirar para adelante, porque a mí me encanta ser jugador de Valencia, pero también en estos momentos me toca apretar el culo, tirar para adelante y aguantar la crítica del aficionado, que sí lo veo oportuno, por algo será".

La pareja que forma con Lucas Beltrán y la competencia en la delantera

"Sinceramente creo que cuando más cómodo estoy es con otro delantero al lado, creo que Lucas me complementa en lo que a mí me falta y creo que complemento a Lucas en lo que le pueda a él faltar. Aún así, somos 25 jugadores, hay que hacer por mejorar el equipo, Lucas y yo, pues realmente es un compañero excepcional, que ha trabajado, que ha estado una temporada sin hacer goles, es un ejemplo de aguantar esa presión, de aguantar esos pitos, porque el chico ha seguido trabajando y en los últimos cuatro partidos ha metido tres goles, hoy no lo ha podido hacer, pero ha hecho remates creo que muy buenos, el portero ha estado acertado, yo he encantado de jugar con él, la verdad que me llevo muy bien con él y me encantaría poder seguir jugando con él pero somos muchos jugadores, Dani Raba, no ha podido jugar, Danjuma ha jugado menos de lo que él quiere, Ramazani igual, Diego igual. Yo quiero jugar 90 minutos, pero Lucas también, y estos que he nombrado también. Esa competitividad sana creo que es lo que nos va a hac