Jagoba Arrasate, optimista tras el empate del Mallorca: "Es el rayo de esperanza"

El entrenador bermellón dio por bueno el punto sumado ante el Valencia en un encuentro de altibajos en el que su equipo tuvo "momentos mejores y peores", si bien recordó que ya suman cuatro jornadas seguidas sin perder

Tras el empate a uno de su equipo ante el Valencia, Jagoba Arrasate, técnico del Mallorca, dio el punto por bueno, especialmente después de la victoria ante el Elche de la pasada jornada, destacando también el "gran esfuerzo" que hicieron sus jugadores, “con momentos mejores y peores” a lo largo de los 90 minutos.

“Ha habido tres partidos claramente, un inicio donde hemos estado bien, un final e inicio del segundo tiempo en el que nos ha podido hacer el segundo. Con el cambio de sistema se ha igualado el partido y al final se ha empatado”, analizó el preparador vasco en la rueda de prensa posterior al choque.

Arrasate valoró la personalidad de su equipo en la primera parte, pero dijo que perdieron el balón y no defendieron bien las situaciones exteriores de Gayà y Thierry. “Del 30 al 60 nos han hundido, y con el cambio de sistema el partido se ha igualado. Ellos hablarán de la parada a Beltrán y del palo de Gayà, nosotros del fuera de juego de Samu Costa, que es por muy poco, y del tiro de Mateo Joseph. Hemos hecho un esfuerzo muy grande. Es el rayo de esperanza, llevamos cuatro jornadas sumando, el equipo está siendo competitivo, en casa estamos haciendo las cosas bien y fuera de casa hay que mejorar”, agregó.

El adiós de Dani Rodríguez

Por otro lado, sobre la rescisión de Dani Rodríguez, Arrasate dijo que tiene "claro" que han perdido "todos”. “Ha entrenado muy bien, desearle lo mejor, mas allá de esa acción que tuvo, son siete años y medio aquí, ha hecho historia. El año pasado hizo una gran temporada y le deseo lo mejor. Ha sido lo más difícil que me ha pasado como entrenador. Tener la conciencia tranquila me ha ayudado un poco”, finalizó.

Raíllo se queda con "la parte positiva"

Por su parte, Raíllo apostó por sacar una lectura positiva del empate, dando el mérito al rival y poniendo el foco en una necesaria mejoría defensiva. "El equipo al principio estuvo francamente bien, hasta el gol. Luego el Valencia da un paso adelante y ha hecho las cosas bien. Ha sido más acierto de ellos que demérito nuestro. Cuando estás en una situación así, el factor campo influye mucho. La victoria siempre es mejor pero hay que quedarse con la parte positiva. Son cuatro partidos sin perder. Ver que estamos haciendo muchas cosas bien. Mejorar en otras, como la fortaleza defensiva. Llevamos pocas porterías a cero. Intentar mejorarlo y seguir en esta dinámica positiva y saber que no todo está hecho", destacó.