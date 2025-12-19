Valencia - Mallorca, en directo el partido de la LaLiga EA Sports en vivo online

Separados por solo dos puntos en la clasificación de LaLiga, ches y bermellones quieren cerrar el año con un triunfo en Mestalla que les aleje de los puestos de descenso

¡Muy buenas tardes! La 17ª jornada de LaLiga EA Sports comienza en Mestalla, a partir de las 21:00 horas, con un duelo directo en la zona baja de la tabla entre Valencia y Mallorca . Separados por solo dos puntos en favor de los bermellones, ambos equipos buscarán despedir el año con un triunfo vital que les permita alejarse de los puestos de descenso, que marca el Girona con los mismos puntos que el conjunto che. Desde ya, les contamos todos los detalles de la previa y el posterior minuto a minuto en ESTADIO Deportivo . ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales de Carlos Corberán y Jagoba Arrasate, les dejamos toda la información sobre los posibles onces del encuentro.

En Mestalla, en los diez últimos enfrentamientos, se han producido 4 victorias locales, 4 igualadas y 2 triunfos visitantes, el último de ellos en la 22/23. Fue por 1-2 y uno de los tantos lo hizo Muriqi, que hoy estará también en el feudo valencianista, como se ha encargado de recordar el club bermellón.

Ambos equipos se han visto las caras en 74 ocasiones a lo largo de la historia, con un balance claramente favorable a favor del conjunto che: 40 victorias, 17 empates y 17 derrotas.

Valencia - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

Aquí disponen de toda la información sobre dónde ver el encuentro por TV y como seguirlo de forma online.

Así luce Mestalla para un encuentro que arrancará a las 21:00 horas. Impecable el estadio valencianista antes de que comiencen a poblarse sus gradas.

Buenas noticias en la lista de convocados del Valencia: Danjuma se apunta a la 'final' contra el Mallorca

Carlos Corberán o podrá contar con los lesionados Stole Dimitrievski y Eray Cömert, mientras que Arnaut Danjuma era duda hasta última por unas molestias en el tobillo izquierdo y ha entrado finalmente en la lista, donde también está Lucas Beltrán tras superar un proceso vírico que le ha afectado al estómago. Además, vuelve César Tárrega después de su sanción.

Jagoba Arrasate no tiene a ningún futbolista en la enfermería. Jan Virgili partió en el tramo final del encuentro ante el Deportivo en la Copa del Rey y arrastraba unas molestias de tobillo, pero no tendrá problemas para ser de la partida. La única ausencia es la de Omar Mascarell , concentrado con Guinea Ecuatorial para la Copa de África.

Ambos equipos salen prácticamente con lo esperado. En el Mallorca llega a tiempo Morlanes , que era duda por unas molestias musculares, y vuelve, como se preveía, Jan Virgili y Muriqi , suplentes entre semana en la Copa del Rey. Por su parte, en el Valencia tampoco hay sorpresas. Se ha recuperado Lucas Beltrán y será de la partida para aprovechar su buen momento, mientras que en la medular Ugrinic le ha ganado la batalla a Javi Guerra .

Así han llegado Carlos Corberán y sus jugadores a Mestalla, con rostros de concentración por lo mucho que hay en juego y arropados por sus seguidores.

"Los resultados no son los que queremos tener. En los últimos cinco partidos de LaLiga he visto una mejoría. Hay que darle continuidad . En todos ellos he visto al equipo con capacidad de reacción, entendiendo el partido, superando las dificultades. Veo al equipo implicado, con entrega y compromiso. Sabemos que tenemos que mejorar, somos conscientes de que esta mejoría en el juego debe mejorar en resultados", señaló el técnico del Valencia en la rueda de prensa previa al choque.

"El balance, si ganamos en Valencia, será mejor, pero el 2026 tiene que ser mejor que el 2025. En el tema deportivo tiene que ser mejor, sacar mejores resultados”, aseguró el técnico del Mallorca, que destacó la complejidad táctica del Valencia y la dificultad para anticipar su planteamiento: “Es difícil acertar lo que pueden hacer porque tienen un entrenador muy intervencionista”.

¡Ya calientan los jugadores sobre el césped de Mestalla! Está impecable el terreno de juego para un partido para el que ya va quedando menos...

El Mallorca solo tiene dos puntos más que un Valencia que se encuentra igualado con el Girona, que es el equipo que marca la zona de descenso. Hay mucho en juego por tanto en Mestalla para tratar de escapar de esa zona caliente.

¡ARR ANCAAAAA EL PARTIDO EN MESTALLA! Valencia y Mallorca buscan cerrar el año con una victoria que les aleje de la zona de descenso.

¡Taconazo de Muriqi! El partido ha comenzado eléctrico, sin freno en el centro del campo por parte de ningún equipo. El Valencia busca ya colgar balones el área, su especialidad, y el Mallorca ha salido en una contra que acabó con el gesto técnico del delantero kosovar en el área, aunque no encontró a ningún compañero.

¡Atrapa Agirrezabala! Primera acción del peligrosísimo Jan Virgili, que incurrió por la izquierda y sacó un centro que atajó seguro el meta che.

La décimo séptima jornada de la Liga EA Sports se abre este viernes en Mestalla, a las 21:00 horas, con un duelo directo en la zona baja de la tabla entre el Valencia y el Mallorca, que buscarán tres puntos que les sirvan como balón de oxígeno para distanciarse de los puestos de descenso en el último partido del año. La clasificación marca la necesidad y la importancia del choque. Con tan solo dos puntos de distancia entre ambos equipos, el Mallorca afronta la última jornada antes del parón navideño desde la décimo cuarta posición con 17 puntos, mientras que el Valencia tiene 15 y está en la décimo séptima plaza.

El Valencia está asomado al abismo, y el Mallorca lo mira de reojo. El Girona es el equipo que marca la quema con los mismos puntos que el equipo de Mestalla, por lo que quien no gane puede caer a puestos de descenso si el Girona saca un resultado positivo contra el Atlético de Madrid.

Así llega el Valencia

El equipo de Carlos Corberán cumplió en El Molinón y accedió a octavos de final de la Copa en una ronda en la que han caído muchos Primera División, entre ellos, su rival, y se marchó del último partido liguero en el Metropolitano con la sensación de haber merecido un empate en vez de una derrota. Ahora, vuelve a casa, donde ha firmado sus mejores resultados en lo que va de competición.

Los valencianistas se volverán a encomendar una vez más a Mestalla, donde acumula tres partidos sin perder, con un victoria ante el Levante y dos empates contra Betis y Sevilla. Para este partido, no podrá contar con los lesionados Stole Dimitrievski y Eray Cömert, mientras que Arnaut Danjuma es duda por las molestias que arrastra en el tobillo izquierdo.

Así llega el Mallorca

Por su parte, el Mallorca enlaza tres partidos seguidos sin perder en LaLiga después de ganar al Elche (3-1) y empatar con Oviedo (0-0) y Osasuna (2-2), aunque esta misma semana recibieron un golpe en forma de eliminación copera contra el Deportivo de La Coruña (1-0). Ese batacazo quiere dejarlo atrás Jagoba Arrasate, que saldrá con todo a Mestalla por la necesidad de los isleños de seguir dando pasos hacia adelante en busca de escalar posiciones en la clasificación que les alejen de la zona baja.

Para ello, Jan Virgili y Vedat Muriqi volverán a ser las principales armas ofensivas del equipo después de descansar en Riazor. Quien no estará, en cambio es Omar Mascarell, baja por su participación en la Copa África.